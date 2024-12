Alajuelense enfrenta el momento de la verdad

Diego Campos, Celso Borges, Alexis Gamboa, Alberto Toril e Ian Lawrence forman parte de los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense que no fueron a Nicoya y se quedaron trabajando en el Centro de Alto Rendimiento.

Liga Deportiva Alajuelense ve de reojo el desenlace de los cruces para las semifinales del Torneo de Apertura 2024 mientras se enfoca en sus retos más inmediatos. De manera simultánea, la Liga afronta la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra el Real Estelí de Nicaragua y el momento de la verdad en el campeonato nacional.

Alexandre Guimaraes tomó con mucho agrado ver la respuesta de la afición de cara al juego de este miércoles 4 de diciembre a las 7 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, al sentir que realmente el liguismo le está dando el valor correcto a esta corona regional. Muestra de eso fue que las entradas que el club sacó a la venta, se vendieron como por arte de magia.

“Sé que se agotaron las entradas y eso para los jugadores es fantástico, poder tener el apoyo de nuestra afición, que va a llegar en masa, va a apoyar como lo han estado haciendo durante gran parte del campeonato. Es una final y ahora sí que es la finalísima y nosotros como equipo tenemos que buscar mejorar la producción de juego ofensivo para contagiar a nuestra afición y que también juegue su partido”, expresó el técnico rojinegro, Alexandre Guimaraes.

El partido de ida entre la Liga y Real Estelí quedó 1-1. En este momento, el gol de visita como criterio de desempate favorece a los manudos, pero el plan de Alajuelense es no guardarse nada y volver a su juego habitual, principalmente en el Morera Soto.

“Estamos muy motivados, sabemos que estamos ahí, vamos a jugar en casa, con nuestra afición. Será un partido en el que el estadio estará lleno (80% al ser el aforo máximo permitido por Concacaf, debido a una sanción) y tenemos que ganar, no hay otro resultado más que ese”, comentó Bryan Oviedo.

Añadió que a partir de ahora, todos los partidos que afrontará la Liga son finales y que el compromiso del equipo es jugarlas como tal.

“No podemos cometer errores y el miércoles tenemos que estar con confianza y motivación al máximo, porque jugamos en casa con nuestra afición y tenemos que sacar el resultado. Solo depende de nosotros y tenemos que demostrar por qué estamos en la final y por qué podemos ser bicampeones centroamericanos”, destacó el lateral izquierdo.

Bryan Oviedo se convirtió en el último hombre en incorporarse a la Liga y fue titular en el partido contra Guanacasteca, ese juego de trámite en el que los rojinegros saltaron a la cancha con una alineación 100% diferente a la que actuó en Nicaragua el miércoles pasado.

“Uno siempre quiere jugar, quiere ser el titular, pero al final el que toma la decisión es el entrenador. Tengo que estar listo para si llega la oportunidad de jugar las instancias finales, creo que voy a estar listo y lo tomo con tranquilidad. Si tengo la oportunidad de jugar de titular voy a estar listo y con las ganas enormes”, apuntó.

Carlos Martínez dijo que más allá del resultado del juego en Nicoya, lo principal fue que los jugadores que no venían teniendo tantos minutos pudieron tener un poco de competencia.

“Lo hicimos de buena manera, a pesar de que este equipo nunca había jugado junto. Es normal, no podemos jugar todos los que integramos el equipo, juegan once. Sabemos que los demás compañeros hicieron un gran esfuerzo el miércoles, que sacaron un gran resultado en Nicaragua y nos tocaba a nosotros para darles descanso a ellos”, citó Carlos Martínez.

Sin embargo, considera que en las instancias que vienen, todos tienen que estar listos.

“Todo puede pasar, vean que Joshua Navarro no venía jugando y ahora lo hace de muy buena manera, es un jugador importante para nosotros. Ha pasado eso y tenemos que estar listos, porque al final todos somos importantes y cualquiera puede dar el gol del título”, indicó el lateral derecho.

Guillermo Villalobos fue otro de los futbolistas que hizo un partido correcto, un jugador a quien Alexandre Guimaraes elogia de manera constante por ser polifuncional y cada vez que puede se declarada enamorado de su club.

“Para mí significa muchísimo, me ha costado mucho llegar a esta institución, nunca lo he ocultado, que la Liga es el amor de mi vida y que el profe confíe en mí me alegra mucho. Estoy cumpliendo un sueño y esperanzas para seguir luchando.

”Todos competimos aquí como titulares, todos queremos ser titulares, trabajamos para serlo y he tenido minutos en ciertos partidos. Ahora a descansar y a seguir, porque yo quiero ser campeón con este equipo”, destacó Guillermo Villalobos.

