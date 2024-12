El motivo del enojo de Rashir Parkins en Nicoya

A Rashir Parkins no le hizo nada que ver el resultado en el partido entre Guanacasteca y Liga Deportiva Alajuelense.

Rashir Parkins volvió a jugar con Liga Deportiva Alajuelense y se mostró como uno de los futbolistas más molestos con el resultado ante Guanacasteca, en ese partido de trámite que los rojinegros perdieron en el Estadio Chorotega, en Nicoya.

El mediocampista no viajó a Nicaragua con la Liga porque se encontraba en esa semana donde tenía otro desafío, fuera de la cancha, pero en las aulas, al realizar las pruebas nacionales estandarizadas para lograr sacar su título de bachiller.

Mientras se encuentra a la espera de los resultados, el futbolista fue a Guanacaste con un equipo alternativo y cargado de juventud, ante la cercanía de verdaderas pruebas de fuego para Alajuelense.

“Fue un partido muy difícil, en una cancha muy complicada, pero teníamos que ganar, el equipo siempre viene a ganar sin importar que ya estábamos clasificados. Gracias a Dios algunos jóvenes actuaron y a prepararnos para la final”, expresó Rashir Parkins en la transmisión de FUTV.

Pero el futbolista realmente se encontraba muy molesto con ese marcador y su semblante así lo reflejaba. Cuando el periodista Carlos Serrano le consultó el motivo de ese enojo, respondió: “Quería ganar, siempre salgo a ganar con el equipo y era eso, que no me gusta perder, siempre me gusta ganar”.

Y agregó: “El grupo quiere ganar todo, este es un semestre que ya conseguimos una copa (Recopa), ahora queremos ganar las tres que quedan (Copa Centroamericana de Concacaf, campeonato nacional y Torneo de Copa); ese es el objetivo y el grupo va a trabajar fuerte para darle alegría a la afición”.

Mientras se prepara para el partido definitivo contra el Real Estelí, en esa final por la corona regional que se encuentra 1-1 y en la cuenta regresiva para el arranque de las semifinales del Torneo de Apertura 2024, se siente ansioso por conocer la nota que obtuvo.

¿Cómo le fue con los exámenes? “Bien, gracias a Dios los profesores del colegio y todos me ayudaron. En las mañanas estuve entrenando y al mediodía estudiaba y hacía los exámenes. Espero que los resultados salgan bien”, apuntó el futbolista de Alajuelense.

