Alajuelense difunde comunicado con alerta importante de cara al clásico

En el clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa habrá un estricto operativo de seguridad.

Liga Deportiva Alajuelense colgó un comunicado en sus redes sociales este sábado, un día antes del clásico nacional ante Saprissa, en el Estadio Alejandro Morera Soto, pactado para las 5 p. m. de este domingo 19 de abril y que resulta más que relevante en la lucha por la clasificación.

El campeón nacional indicó en su aviso que la apertura de puertas será a las 2 p. m. y ahí mismo aprovechó para girar una alerta importante, recordándole a todas las personas que acudirán al estadio que respeten el código de conducta del estadio.

La Liga le pide a la afición que disfrute del partido y le recuerda la importancia de vivirlo en un ambiente de paz, tolerancia y respeto, dentro y fuera de la Catedral.

“El comportamiento de nuestra afición es parte fundamental del espectáculo y de la identidad que representamos, por lo que se hace un llamado a acatar las indicaciones del personal de seguridad, respetar las zonas establecidas y promover una convivencia sana, incluso con la afición visitante, evitando cualquier tipo de provocación o acto que pueda afectar el desarrollo del evento”, se lee en el pronunciamiento de Alajuelense.

Asimismo, la institución rojinegra recuerda que no está permitido el ingreso de pirotecnia, armas, objetos contundentes, sustancias ilícitas, envases de vidrio o latas, así como cualquier elemento que incite a la violencia.

“Cuidemos entre todos la fiesta del fútbol y el hogar de la Liga”, recalcó Alajuelense en ese comunicado previo al clásico nacional, que se disputará en la antepenúltima jornada de la fase regular del Torneo de Clausura 2026.

Recuerde que las entradas para el clásico se reportaron como agotadas desde el viernes. Y si quiere ir al estadio, todavía está tiempo de participar en el sorteo de una entrada doble que está realizando La Nación. Más detalles los encontrará en este artículo.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.