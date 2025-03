Alajuelense dice las cosas de frente como pocas veces

Creichel Pérez no se mostró fino en las acciones de peligro que protagonizó en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos.

Liga Deportiva Alajuelense desató un consenso generalizado después de su último partido. Al fin todos estuvieron de acuerdo en algo, porque ese empate 0-0 contra San Carlos en el Estadio Alejandro Morera Soto no gustó en las gradas; también molestó a Alexandre Guimaraes, y no hubo un solo jugador que no estuviera enojado con lo que pasó en cancha.

Desde el vestuario de Alajuelense dijeron las cosas de frente como pocas veces, comenzando con el capitán del equipo, Celso Borges, quien afirmó que era imperdonable empatar con el último lugar de la tabla.

Porque ese es el problema de la Liga, que no conoce la derrota en lo que va del Torneo de Clausura 2025, pero que tiene más empates (8) que victorias (6). En este último, Alajuelense generó 20 remates totales, de los cuales, nueve fueron directos. Los rojinegros tampoco sacaron provecho de once tiros de esquina.

LEA MÁS: ¿Por qué San Carlos le dio un agradecimiento público a Alajuelense?

Alexandre Guimaraes también fue crítico, al asegurar que no solo la afición está molesta, sino que esa la sensación que impera en todos dentro del equipo.

“Nosotros planteamos el partido de diferentes maneras y no fuimos capaces de sacar una diferencia. Intentamos una primera estructura y no pudimos ser claros en la puntada final, ni en el último cuarto de cancha, y eso por supuesto que nos pone muy molestos”, afirmó Alexandre Guimaraes.

Puntarenas hoy tiene seis puntos más que Alajuelense y Herediano aventaja en cinco unidades a los rojinegros. El propio técnico de la Liga señala que esa brecha se ha dado porque en los partidos que han tenido la oportunidad de ser contundentes, no lo han sido.

Alexandre Guimaraes quedó claramente molesto con el empate de Liga Deportiva Alajuelense ante San Carlos. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

O como ocurrió en el encuentro contra San Carlos, que podían tener más claridad a la hora de identificar lo que el rival proponía para poder llegar al área contraria, tuvieron que recurrir a la vieja usanza de jugar con los dos puntas y buscar el juego aéreo. Sin embargo, se repitió el gran pecado: no hubo goles.

LEA MÁS: Jonathan Moya destapa qué lo enojó para no hablarle a influencer... Y tiene que ver con su salario

“Lo que me preocupa es que nosotros en casa no podemos ser tan oscilantes en el rendimiento durante el partido. Eso fue lo que a mí más me preocupó en este partido”, indicó Alexandre Guimaraes.

Guillermo Villalobos es muy autocrítico en Alajuelense

Guillermo Villalobos: ‘No podemos seguir dejando puntos en casa’

Guillermo Villalobos fue uno de los futbolistas de Alajuelense que salieron a atender las consultas de los medios de comunicación y lo primero que dijo es que ya es hora de poner las barbas en remojo y que todos en el camerino tienen que ser autocríticos.

“Le debemos eso a la afición, a nosotros mismos, a nuestras familias, esa tranquilidad de ganar, de darle una alegría a ellos; que lo que pasó no puede seguir pasando, no podemos seguir dejando puntos en casa, que tiene que ser nuestro fuerte. Nos pegaron unas cachetadas y hay que despertar, porque faltan pocos partidos para que se acabe el campeonato”, afirmó Guillermo Villalobos.

El defensor de la Liga dijo una y otra vez que todos salieron molestos, porque ese partido contra los Toros del Norte no era para ese resultado, sino para ganarlo y por bastantes goles, pero que al final de cuentas no fue así.

LEA MÁS: ‘¿Se puede retirar?’: Vea el tenso intercambio entre Jonathan Moya y un influencer en el Morera Soto

Al tratar de encontrar explicaciones, el futbolista de Alajuelense comentó que el equipo genera mucho, tanto en táctica fija como en el partido, pero les falta dar el último golpe, que es el gol.

“Todos tenemos que trabajar en eso, no solo los delanteros o la parte ofensiva, nosotros también tenemos que ser más fuertes en el balón parado; porque yo creo que somos jugadores de bastante estatura para que no generemos peligro ahí. Hay que tener autocrítica, porque este resultado para nosotros fue una derrota y seguir luchando, porque el lunes tenemos que lavarnos la cara”, destacó Guillermo Villalobos.

Guillermo Villalobos fue titular en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Al consultársele si eso se puede corregir entrenando extra, dijo que sí, pero recalcó que no solo parte ofensiva, porque como centrales tienen que dar la bola más limpia y reiteró que también deben generar peligro en táctica fija.

“Esto va a ser un trabajo de todos, tenemos que poner las barbas en remojo, porque esto no puede seguir pasándonos a nosotros. Hay que trabajar y trabajar, porque solo con eso se van a ver los resultados”, concluyó.

Alajuelense visitará a Pérez Zeledón el próximo lunes 31 de marzo, a las 8 p. m., y la firme intención de los manudos es mostrar otra cara, después de la cachetada en el Morera Soto.

Santiago van der Putten habla tras nuevo empate de Alajuelense

La tabla del Torneo de Clausura 2025

La tabla acumulada 2024-2025

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.