‘¿Se puede retirar?’: Vea el tenso intercambio entre Jonathan Moya y un influencer en el Morera Soto

Los ánimos estaban calientes en el Estadio Alejandro Morera Soto después del empate sin goles entre Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos. Y Jonathan Moya protagonizó un momento de tensión.

Guillermo Villalobos, Santiago van der Putten y Jonathan Moya fueron los elegidos para acudir a la zona mixta tras el juego, pero ahí se presentó una situación inusual.

El atacante no quiso darle declaraciones al generador de contenido Esteban Amador, más conocido como Piolo en redes sociales. En la estación de medios sin derechos de transmisión, Jonatha Moya respondió una consulta sobre cómo está.

“Creo que minuto a minuto me voy sintiendo mejor”, manifestó el delantero de Alajuelense, pero en eso observó que el influencer llegó a grabar y le dijo: “Mae, se puede retirar un toque, ¿se puede retirar?”.

El generador de contenido replicó: “¿Me puedo retirar?”.

Moya dijo: “Sí, sí... Para entrevistarlos a ellos (darle declaraciones a periodistas)”.

En ese intercambio, Esteban Amador le dijo que si entonces no le iba a hablar a él y el futbolista afirmó que no.

Fue un momento extraño y de tensión, porque Jonathan Moya no quiso decir nada más hasta que se cercioró de que Esteban Amador dejó de grabar.

El influencer subió el contenido a todas sus plataformas y ahí se manifestó sobre lo ocurrido.

“Ahora resulta que al señor Jonathan Moya no se le puede criticar”, manifestó Esteban Amador antes de mostrar el video. Luego comentó: “Jonathan, si usted no acepta la crítica, no puede ser jugador de Liga Deportiva Alajuelense. Esto que pasó ahorita me da a entender que usted ni fuera ni dentro de la cancha se merece ser jugador de Liga Deportiva Alajuelense.

”Le pesa demasiado esa camiseta, no lo hacés un gol al arcoíris y lo único que he dicho yo es que usted no puede jugar más en la Liga por su rendimiento en cancha. Y todos los días, cada vez que usted juega, me lo demuestra más. Y peor aún, dando este tipo de declaraciones, es el acabose. No puede jugar más en Liga Deportiva Alajuelense. Chao”, comentó Esteban Amador.

Después de eso, Jonathan Moya dijo: “Salimos molestos, creo que el equipo tenía para ganar, el equipo luchó hasta el final y me incluyo ahí. Merecíamos ganar, lastimosamente jugamos contra un equipo que viene a la Liga, se muestra y trata de sacar puntos importantes.

”Tratamos de luchar hasta el final y obviamente estamos en deuda con la afición, nos ponemos en la misma página de la afición, porque merecíamos ganar y salimos molestos”.

Fue un partido en el que Alajuelense inclusive en determinado momento tuvo a dos delanteros en cancha, porque buscaban ese gol que no llegó.

“El profe quiso incluir a dos delanteros para tener más poder ofensivo adelante, poder aprovechar los centros. Lastimosamente tratamos de concretar alguna, no se nos hizo y esperemos que se nos abra el marco para contribuir, porque trabajamos para eso”, concluyó.

