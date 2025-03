Alexandre Guimaraes sin excusas: mostró su molestia por el rendimiento de Alajuelense

Alexandre Guimaraes no escondió su molestia por la igualdad contra San Carlos.

-La afición dejó notar una evidente molestia...

-No solo la afición está molesta, estamos molestos absolutamente todos, porque planteamos el partido y no fuimos capaces de sacar una diferencia. Intentamos una primera estructura, luego otra, pero no pudimos ser claros en la puntada final ni en el último cuarto de cancha, y eso nos pone muy molestos.

-¿Qué le hizo falta a la Liga?

-Simplemente, que la calidad en el último cuarto de cancha estaba más clara en el torneo pasado. Ahora no estamos claros, y pues obviamente el rival se siente más fuerte en su labor defensiva.

-¿Usted confía en sus laterales?

-Tuvimos una situación que nos obligó a hacer modificaciones. El chico que jugó lo hizo bien. Fernando Piñar intentó hacer su labor como lateral ofensivo, llegando por los caminos que esperábamos, pero después hemos estado usando a otros que les cuesta llegar más al último cuarto de cancha.

-¿Puede la Liga luchar por el liderato?

-Numéricamente, debemos ir a Pérez a buscar una victoria y ojalá mantenernos cerquita, pero hay que evitar que esa brecha se haga más grande. Esto ocurrió porque en algunos partidos no fuimos contundentes. En este, buscamos jugar con dos puntas y apostar por el juego aéreo, pero el portero de ellos estuvo muy bien.

-¿Cómo ve la labor de sus figuras ofensivas como Diego Campos o Joel Campbell?

-Son jugadores de la Liga y deben marcar la diferencia. Vamos a ver si podemos recuperar a Canhoto y a Lucumí para el lunes.

-¿Qué es lo que más le preocupa de su Alajuelense?

-Lo que me preocupa es que, si nosotros en casa no podemos ser tan oscilantes en el rendimiento, eso es lo que más me preocupa.