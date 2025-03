Jonathan Moya destapa qué lo enojó para no hablarle a influencer... Y tiene que ver con su salario

Jonathan Moya decidió dar su versión del motivo por el que no quiso darle declaraciones al generador de contenido Esteban Amador, más conocido como Piolo, luego del empate entre Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos.

Esos segundos de tensión entre el futbolista y el influencer se viralizaron en un video, en el que Esteban Amador lo cuestiona porque dice que al atacante no se le puede criticar.

Sin embargo, Jonathan Moya aclaró que no fue eso, sino que se sintió totalmente irrespetado con un comentario que el influencer hizo en el espacio Teléfono Rojo, de Josué Quesada.

El jugador de la Liga indicó en una historia en su cuenta de Instagram que hacía un comunicado para aclarar la situación y el motivo por el que no estuvo dispuesto a darle entrevista a Piolo.

“Es muy fácil agarrar una cámara y manipular la versión de una situación. Las personas que me conocen realmente saben que no me gusta la polémica y que soy una persona muy respetuosa, pero deseo aclarar lo acontecido”, anotó Jonathan Moya en el escrito.

Luego aseguró que esa decisión de no hablarle a él, no fue por un tema de críticas hacia él, como lo dijo el generador de contenido en su video.

“Nosotros los jugadores sabemos y lidiamos con la crítica constante a lo largo de nuestra carrera porque es parte del trabajo, hasta nuestras familias aprenden a lidiar con ello. Respeto al pensar de cada persona y la opinión de cada periodista deportivo, los cuales siempre hablan del rendimiento de los jugadores, partidos, etcétera”, manifestó Jonathan Moya.

Después de eso, fue claro y directo: “La razón por la que no realicé la entrevista con él fue porque unos días atrás me enviaron un video donde en un programa se estaban comentando los supuestos salarios de varios jugadores de la Liga Deportiva Alajuelense.

”Y justamente cuando indican mi nombre y mi supuesto salario, este señor se refiere de una manera despreciativa, diciendo que ‘qué desperdicio’. Con todo respeto, simplemente decidí no ‘desperdiciar’ mi tiempo dándole una entrevista a este señor. Y con mucho respeto, le pedí que se retirara”.

Jonathan Moya reiteró que no fue por un tema de crítica deportiva, porque de ser así, entonces no se le daría entrevista a ningún otro periodista.

“Y no fue así. Soy futbolista, pero también soy un ser humano. Tengo una familia que constantemente está expuesta a lo que se pone en los medios y solo pido respeto y empatía”, concluyó.

