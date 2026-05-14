Alajuelense convoca a misteriosa conferencia de prensa

Liga Deportiva Alajuelense convocó a una rueda de prensa para este jueves 14 de mayo, a las 10:30 a. m., en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, sin revelar el tema específico a tratar.

Esta cita se da exactamente siete días después de que el gerente deportivo del club, Carlos Vela, aseguró que la prioridad era definir cuanto antes al nuevo director técnico.

Al tiempo que el jueves pasado hablaba del perfil específico del entrenador que buscaba, él mismo puso un plazo y no tuvo problema en revelarlo.

En una atención individualizada a los medios de comunicación que efectuó el jueves anterior, Carlos Vela dio a conocer que en cuestión de una semana esperaba tenerlo todo resuelto.

Ahora, la Liga convoca a una conferencia de prensa, sin revelar el motivo. Eso da para pensar que se trata del anuncio del técnico que asumirá a Alajuelense, trece días después de que Óscar “Macho” Ramírez comunicó su decisión de no continuar.

En el cuadro rojinegro han tratado de manejar la escogencia de su técnico con hermetismo total. Y pareciera que la decisión ya está tomada.

Inclusive, uno de los nombres que sonó en las últimas horas, se encuentra en el país desde el miércoles: el español Ismael Rescalvo.

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