Alajuelense avanza en fichaje de jugador formado en el Arsenal

Liga Deportiva Alajuelense trabaja desde hace algunas semanas en concretar el fichaje de un futbolista de 20 años que a nivel nacional resulta una incógnita para muchos, pero su nombre despierta curiosidad y expectativa por una situación bastante peculiar.

Ese candidato con altísimas probabilidades de integrarse a la Liga de Óscar Ramírez se formó en las divisiones menores del Arsenal de Inglaterra y hasta llegó a tener contrato profesional con los Gunners.

Efectivamente, se trata de Elian Quesada Thorn, nacido en el municipio de Barnet, en Londres; y con nacionalidad costarricense, porque su papá, Rubén Quesada, es de Alajuela.

Hace un mes, el Arsenal lo dio de baja. Su salida no era de extrañar. De hecho, en abril pasado, el padre de Elian confesó a La Nación que tenían en mente pedir una cesión o buscar una salida del equipo inglés, ya que era necesario que el jugador comenzara a sumar minutos en una Primera División.

Las lesiones que sufrió Elian Quesada son cosa del pasado. Su propósito hoy es jugar, tener ritmo, conseguir regularidad y mostrarse. Porque una de las aspiraciones que persigue desde hace tiempo es llegar a la Selección de Costa Rica.

Elian ya fue convocado a la Sub-20. Además, fue llamado a la Mayor en 2023 por Claudio Vivas, pero no pudo jugar por una dolencia.

Elian Quesada hizo la mayor parte de su proceso de formación en el Arsenal de Inglaterra. (Cortesía )

Semanas atrás, el jugador que se desempeña como lateral y extremo por izquierda estuvo en territorio nacional, entrenándose en solitario.

Mientras lo hacía, también fue visto portando una camisa de Alajuelense, lo cual, como era de esperar, desató todo un “alboroto” en redes sociales.

Pero bien dicen que cuando el río suena, piedras trae... Desde que él quedó libre, surgió el interés y la realidad es que las probabilidades de que Elian Quesada se integre a la Liga son altas, pues todo va muy encaminado.

Elian Quesada mostró días atrás unas imágenes entrenándose en Costa Rica. Él es jugador libre. (IG /IG)

Una fuente a lo interno de la Liga indicó a La Nación que con el jugador todo está prácticamente listo y que el pequeño gran detalle que falta es llegar a un acuerdo con el Arsenal por los derechos de formación. Sin embargo, pareciera que eso no será problema.

¿Por qué otro lateral izquierdo?

Alajuelense tiene en este momento a Rónald Matarrita y a John Paul Ruiz como laterales izquierdos. Si la Liga finalmente logra el fichaje de Elian Quesada, ¿para qué otro carrilero?

A lo interno del club quieren generar mucha competencia en el plantel, aparte de que el trajín de partidos es fuerte, tomando en cuenta el campeonato nacional, la Copa Centroamericana de Concacaf, la Recopa, y si finalmente se hace, el Torneo de Copa.

En el caso de Elian Quesada, él juega las dos posiciones: lateral y extremo.

Una historia de sangre liguista

En este artículo publicado por La Nación en octubre de 2021, el papá de Elian Quesada contó que él llegó a Reino Unido en 2001 por una oportunidad laboral.

A quien es hoy su esposa, Helena Ylva Louise Thorn la había conocido en Costa Rica, ya que ella andaba como turista, y cuando él llegó a Londres volvieron a retomar contacto.

Ellos se casaron en setiembre de 2001 y nacieron sus dos hijos: Jarl Sebastián y Kristopher Elian.

“Yo siempre he sido aficionado al fútbol, yo jugué en las ligas menores con Alajuelense, tengo una foto con el uniforme de la Liga, pero luego me salí y me puse a surfear. Yo jugaba en la misma posición de Elian, pero no soy la mitad de lo que es Elian”, contó Rubén Quesada entre risas.

En Inglaterra, el joven militó en equipos como Reading, West Ham, Tottenham y Arsenal, siendo este último el que más le abrió las puertas para desarrollarse.

“Inteligente, muy inteligente, es una de las cualidades que tiene, también es versátil, tiene posibilidades de jugar en muchas posiciones de la cancha, porque ha estado en toda la zona media y en la defensa, siempre se mantiene en su nivel, él es muy tranquilo. Le encanta ganar”, detalló el padre del futbolista.

Otra característica que reveló es que su hijo tiene una gran capacidad física y para 2021 promediaba los 12 kilómetros recorridos por encuentro disputado.

