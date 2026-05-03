Alajuelense anuncia otra salida

Liga Deportiva Alajuelense sigue con los movimientos y después de que Óscar Ramírez optó por no continuar, el club prescindió del asistente técnico Wardy Alfaro, así como del preparador físico Juan Carlos Barrantes.

Este domingo, la institución rojinegra comunicó la salida de alguien más. Se trata de Carlos David Rojas Salas.

Alajuelense despide a asistente de preparación física

¿Quién es él? Es quien desde hace un tiempo fungía como el asistente del preparador físico del primer equipo.

“Liga Deportiva Alajuelense informa que Carlos Rojas ya no forma parte del club, los próximos cambios los anunciaremos oportunamente”, informó la institución rojinegra a través de su oficina de comunicación.

Carlos Rojas trabajaba en el club desde el año pasado. Primero llegó al equipo U-21 y posteriormente también asumió algunas funciones en el primer equipo, como asistente del ahora expreparador físico, Juan Carlos Barrantes.

Carlos Rojas era el asistente del preparador físico Juan Carlos Barrantes. Ya ellos no forman parte de Liga Deportiva Alajuelense. (Instagram Juan Carlos Barrantes/Instagram)

También es quien ahora deberá hacerle frente a un proceso legal, luego de que el viernes 1.° de mayo conducía un vehículo 4x4 en Grecia, perdió el control, se subió a la acera y atropelló a una adulta y a una niña, que resultaron heridas. Él alegó ante las autoridades que se quedó dormido.

La Cruz Roja comunicó que el incidente ocurrió a las 9:40 a. m. del 1.° de mayo y que ambas fueron trasladadas al hospital San Francisco de Asís, en Grecia.

David Pazos, coordinador operativo regional de la Cruz Roja, informó que la mujer, de 20 años, fue trasladada en condición urgente. La niña fue llevada en estado crítico, con varios traumas.

El director de la Policía de Tránsito, Marvin Sánchez, afirmó a La Nación: “La alcoholemia salió positiva, la primera prueba que se le realizó marcó 0.65 y después de eso quedó en manos de la Fiscalía”.

Además, dio a conocer que la segunda prueba también dio positivo. El hombre que en ese momento era trabajador de Alajuelense fue llevado a una delegación, pero poco después quedó en libertad.

La alcoholemia se considera positiva en Costa Rica cuando se superan los límites legales establecidos en la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, que en sangre es de 0.50.

Cuando los rangos en sangre son entre 0.50 g y 0.75, se aplica una sanción administrativa, que es una multa de ¢368.000.

El caso se encuentra en investigación por parte de las autoridades. Ahora vendrá un proceso para esclarecer las causas del accidente que dejó a una adulta y a una niña heridas, y que volvió a relacionar la palabra licor con Alajuelense. Y la última novedad es que ya él no forma parte del club.

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