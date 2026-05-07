Puro Deporte

Alajuelense abraza a Álvaro Solano por trágica muerte de su papá

Liga Deportiva Alajuelense acompaña a Álvaro Solano en un momento muy difícil

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Por Fanny Tayver Marín
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Liga Deportiva Alajuelense difundió una nota luctuosa por la muerte de Álvaro Solano Guerrero. (Freepik/Freepik)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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