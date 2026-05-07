Alajuelense abraza a Álvaro Solano por trágica muerte de su papá

Liga Deportiva Alajuelense publicó una nota luctuosa en sus redes sociales este jueves 7 de mayo, lamentando la muerte de Álvaro Solano Guerrero.

Se trata del papá del exfutbolista Álvaro Solano Artavia, quien aparte de ser una leyenda del club rojinegro, también trabaja actualmente en Alajuelense, en liga menor.

“Mucha fortaleza a sus familiares y amigos”, publicó la Liga, al tiempo que le envió un abrazo solidario de parte de futbolistas, junta directiva y personal administrativo del club.

El papá de Álvaro Solano tenía 84 años y murió en una tragedia. El adulto mayor dependía de un equipo de oxígeno y falleció en un incendio que consumió parte de una vivienda en Desamparados de Alajuela, según confirmó el director de Bomberos, Héctor Chaves.

Álvaro Solano brindó unas declaraciones a Repretel, en medio de su dolor y expresó: “Situación muy difícil obviamente, la que uno nunca espera. Quien nos informa a nosotros es la cuñada de él, es casada con el hermano, que vive a la par, porque ella lo cuidaba”.

También dijo que había una parte de la estructura quemada, pero su papá no. De hecho, se cree que el problema se originó en el concentrador de oxígeno.

“Yo no pude verlo totalmente porque ya estaba tapado, pero me dice mi sobrino que, cuando él llegó, no le vio ninguna quemadura. Muy probablemente por su EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), que él tenía, era oxígeno dependiente 24/7, podría ser una causa”, mencionó Álvaro Solano en Repretel.