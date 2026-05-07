Sucesos

Persona que dependía de equipo de oxígeno muere en incendio de vivienda en Alajuela

En lo que va del 2026, cuatro personas han fallecido en incendios. Bomberos revela la principal hipótesis de la tragedia de este jueves 7 de mayo.

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Por Yucsiany Salazar
El fuego provocó daños totales en cinco vehículos y fue propagado por los fuertes vientos en la zona.
El fuego provocó daños en la vivienda y cobró la vida de una perosna. Imagen con fines ilustrativos. (Bomberos/Bomberos)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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