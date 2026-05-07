Persona que dependía de equipo de oxígeno muere en incendio de vivienda en Alajuela

El fuego provocó daños en la vivienda y cobró la vida de una perosna. Imagen con fines ilustrativos.

Una persona murió la mañana de este jueves 7 de mayo tras un incendio que consumió parte de una vivienda en Desamparados de Alajuela.

La emergencia fue atendida por unidades de Bomberos luego de recibir el reporte de un fuego en estructura, específicamente 100 metros al oeste y 200 metros al sur de Colypro.

Al llegar al sitio, los bomberos encontraron la casa con importantes daños provocados por las llamas y, dentro de la estructura, ubicaron a una persona fallecida.

El director de Bomberos, Héctor Chaves, confirmó que la víctima era una persona oxigenodependiente y reveló una de las líneas de investigación.

“En este momento estamos investigando las causas. Una de las que se investiga es el equipo que le suministraba el oxígeno, por cuanto presenta severos daños”, indicó Chaves.

El jerarca agregó que con este caso ya son cuatro las personas que han fallecido este 2026 en incendios.

De momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima.

El caso quedó en manos de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).