Así quedó vivienda tras incendio que la consumió en un 90% en Cartago

Tras el siniestro, no se reportaron personas heridas o afectadas por el humo.

Una vivienda de dos pisos resultó afectada tras un incendio ocurrido la noche de este domingo 19 de abril, según confirmó el Cuerpo de Bomberos.

El siniestro se reportó alrededor de las 11:00 p.m. en Cartago y afectó una estructura de aproximadamente 250 metros cuadrados, que fue consumida en un 90% por las llamas.

Las causas del incendio se mantienen bajo investigación. (Bomberos/Bomberos)

“Es atendido por dos unidades de Cartago, una unidad cisterna, con el apoyo de una unidad de Tres Ríos”, detalló Luis Salas, director operativo.

Tras varias labores en el sitio, la situación fue controlada y no se registraron personas heridas, únicamente daños materiales.

Vivienda de dos pisos afectada por incendio en Cartago. Las llamas consumieron un 90% de la estructura. (Bomberos /Bomberos)

Se desconocen las causas del incendio.