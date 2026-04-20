Sucesos

Así quedó vivienda tras incendio que la consumió en un 90% en Cartago

Un incendio consumió casi en su totalidad a una vivienda de 250 metros cuadrados.

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Por Yucsiany Salazar
Tras el siniestro, no se reportaron personas heridas o afectadas por el humo.
Tras el siniestro, no se reportaron personas heridas o afectadas por el humo. (Bomberos/Bomberos)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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