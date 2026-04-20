Así quedó vivienda tras incendio que la consumió en un 90% en Cartago

Una vivienda de dos pisos resultó afectada tras un incendio ocurrido la noche de este domingo 19 de abril, según confirmó el Cuerpo de Bomberos.
El siniestro se reportó alrededor de las 11:00 p.m. en Cartago y afectó una estructura de aproximadamente 250 metros cuadrados, que fue consumida en un 90% por las llamas.
“Es atendido por dos unidades de Cartago, una unidad cisterna, con el apoyo de una unidad de Tres Ríos”, detalló Luis Salas, director operativo.
Tras varias labores en el sitio, la situación fue controlada y no se registraron personas heridas, únicamente daños materiales.
Se desconocen las causas del incendio.