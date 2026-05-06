Puro Deporte

Un buen amigo de Óscar Ramírez cuenta lo que el ‘Macho’ le acaba de decir tras su salida de Alajuelense

Después del 1.° de mayo se sabe poco de Óscar Ramírez. Sin embargo, lo que le respondió a un amigo suyo llama la atención y tiene relación con Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelesen se enfrento a Herediano por la jornada 6, Torneo de Clausura 2026.
El pasado 7 de febrero, Óscar Ramírez saludó a varios jugadores históricos de Liga Deportiva Alajuelense en la pura cancha del Estadio Alejandro Morera Soto. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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