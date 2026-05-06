Un buen amigo de Óscar Ramírez cuenta lo que el ‘Macho’ le acaba de decir tras su salida de Alajuelense

El pasado 7 de febrero, Óscar Ramírez saludó a varios jugadores históricos de Liga Deportiva Alajuelense en la pura cancha del Estadio Alejandro Morera Soto.

Óscar “Macho” Ramírez salió de Liga Deportiva Alajuelense y no se sabe mucho de él. El entrenador más ganador en la historia del equipo masculino del club comunicó el pasado 1.° de mayo su voluntad de no continuar, después de un torneo marcado por el fracaso.

Pasó de un semestre en el que lo ganó todo con la Liga a un 2026 en el que entre enero y abril el equipo nunca logró ser lo que pretendía, arrastrando malos resultados, lesiones, jugadores con bajo nivel y hasta indisciplina. Todo el combo desencadenó la eliminación de un equipo que no se comportó como el campeón.

Hubo episodios en los que a Óscar Ramírez se le notaba cansado. Incluso, en diciembre pasado, cuando se acercaba el desenlace del campeonato nacional que ganó, dejó entrever que tenía que meditar bien qué seguiría después de este torneo, cuando se acababa su contrato.

Por eso, de cierta manera su decisión final no sorprende a quienes lo conocen bien, como su gran amigo Álvaro Solano.

El exfutbolista participó en el pódcast “Rojinegro Querido”, conducido por los periodistas del club, Leonardo Medina y Daniel Sanabria, y que se transmite en las redes sociales de Alajuelense.

Aunque el espacio de una hora estaba dedicado a revivir algunos pasajes históricos, no obviaron la actualidad. De hecho, fue con lo que comenzó el pódcast. Y fue en su primera intervención cuando Álvaro Solano habló de Óscar Ramírez y contó lo que acababa de decirle el “Macho”.

“Darle un agradecimiento sincero a mi amigo, por Óscar estoy en el CAR, él fue el que me recomendó (como coordinador de desarrollo y rendimiento deportivo). Yo le dejé un mensaje, un audio; y él me respondió ahorita entrando al programa. Me respondió y la invitación es lo mismo, que tenemos un reto por delante, que hay que mejorar a los muchachos en el CAR, que él se va a dar una vueltita por ahí”, afirmó Álvaro Solano.

El hecho de que Óscar Ramírez le manifestara que tiene en mente darse “una vueltita por ahí”, da para pensar que el ahora extécnico de la Liga no se alejará por completo.

“Y que a ponerle duro, porque hay que mejorar muchísimo ahí, y él sabe de la importancia del CAR. Nos duele muchísimo su partida y también hay aspectos personales que se valoran, de familia y de conveniencia para las dos partes, esto es un asunto de dos partes, y Óscar consideró eso”, añadió Álvaro Solano.

Álvaro Solano habló sobre Óscar Ramírez en el pódcast 'Rojinegro querido', que se transmite en el Facebook y el canal de Youtube de Liga Deportiva Alajuelense. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

El criterio del exjugador es que al ya no tener a Óscar Ramírez en el banquillo del primer equipo, la Liga pierde un gran elemento.

“Pero vamos hacia adelante, el club siempre ha tenido un buen criterio, es un club que tiene mucha firmeza y así es que vamos hacia adelante”, añadió Álvaro Solano.

Después de esas palabras, intervino el jefe de comunicación de los rojinegros, Leonardo Medina, quien dijo al aire en el pódcast que existirán movimientos, como es natural después de una temporada.

“Sin embargo, se está tomando la decisión correcta, que en este caso es esperar la nueva designación del entrenador y su cuerpo técnico para tomar todas esas decisiones. Creo que es una cuestión normal en el fútbol, solo hay que tener un poquito de paciencia”, subrayó el periodista.

Los jugadores llegaron el lunes a entrenar, pero ahí fue cuando les comunicaron que se tomó la decisión de que fueran a época de descanso, porque vienen microciclos de selección, ya sea en la Mayor, la Sub-23 y la Sub-20.

“Algunos estarán en competencia, en entrenamientos, igualmente se les dio planes de trabajo y alimenticios para que cuando regresemos, comenzar a darle duro para alcanzar los objetivos, porque se viene un semestre durísimo”, citó el comunicador.

A partir de finales de julio, la Liga le hará frente a la Supercopa, al Torneo de Apertura 2026 y a la Copa Centroamericana de Concacaf.

“Es una agenda bastante apretada, que invita a la planilla a tener mucha profundidad y a tener el mismo respaldo y responsabilidad que se tuvo en el semestre soñado”, expresó Álvaro Solano.

Alajuelense trabaja en la búsqueda de su nuevo técnico y aunque no existe una fecha definida como tal, la intención es que sea él quien inicie pretemporada con el equipo, a finales de mayo o principios de junio.

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