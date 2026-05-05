El último pedido de Óscar Ramírez a Alajuelense

Óscar Ramírez estuvo el último año al frente de Liga Deportiva Alajuelense. En ese periodo ganó una Recopa, una Copa Centroamericana de Concacaf y un campeonato nacional.

Óscar “Macho” Ramírez sentía que ya era el momento de dar un paso al costado, pero a la vez tenía muy claro que personas cercanas a él querían que continuara al frente de Liga Deportiva Alajuelense.

En el club no lo presionaron, sino que lo dejaron a él que tomara su propia decisión. Y como es bien conocido, fue el viernes 1.° de mayo cuando llegó al Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, para sostener una reunión con el gerente deportivo, Carlos Vela, y con algunos directivos.

¿Qué pasó ahí? El directivo rojinegro León Weinstok comentó este martes en Columbia que entrar en lo comentado con el “Macho” sería hasta faltarle el respeto a él, y en parte a su deseo, porque sí hizo un último pedido.

“Yo creo que muchos lo conocemos, sabemos su estilo y él mismo nos manifestó que parte de su deseo era retirarse de una forma tranquila. El club le abrió todas las posibilidades que él quisiera para hacer la salida como tal y como él se lo merece; pero él nos indicó que quería hacerlo así (perfil bajo), y entrar en ese tipo de detalles sería en cierta forma irrespetar ese deseo”, manifestó León Weinstok.

El directivo también habló sobre este tema en el programa 120 Minutos de Monumental. Allí exteriorizó que en la Liga siempre estarán agradecidos con el “Macho”, porque aceptó volver al club en aquel momento cuando el presidente del club, Joseph Joseph, se lo propuso.

“Además, por todo lo que le había dado al club y por tomar ese reto. Nosotros entendimos lo que él nos indicó ese mismo viernes y obviamente sabemos lo que él significa para el club, para la institución, su capacidad.

”Entendimos también lo que nos comentó, y ya a partir de este momento es importante iniciar la búsqueda de quién será el siguiente entrenador”, expresó León Weinstok.

Sobre por qué ese día y la forma, el directivo indicó que ese fue el día en que él comunicó su decisión, en horas de la mañana.

“También parte del tema es respetar la voluntad de Óscar como tal. Ese mismo día, se hizo un video que hubo que hacerlo ese día, sacar a alguno de los del equipo de comunicación que estaban libres ese día para hacerlo y mucho fue el deseo de él.

”Nos dijo que no deseaba hacer algo que fuera más como una conferencia o similar; muy a su estilo, lo cual evidentemente se lo íbamos a respetar y en ese sentido fue como lo comunicamos”, apuntó.

También dijo que esa decisión no era algo que podían guardarse, en vista de que tal vez él ya se iba a despedir de otras personas, y que consideraron que lo correcto era que lo informara la Liga directamente.

Sobre la decisión en sí de no continuar, en la dirigencia sabían que era una posibilidad.

“Durante el torneo él había dicho durante algunos momentos que estaba cansado y no había certeza de la continuidad o no, pero se estaba trabajando en ese sentido. Igual con posibilidad de ajustarnos si fuera el caso, pero yo creo que no había una certeza ni de continuidad ni de no continuidad”, recordó.

Además, León Weinstok reveló que lo único que sí le pidieron fue si él podía dar su decisión en un tiempo menor al que él había indicado en la conferencia de prensa en Liberia.

Porque aquel día, en el que Alajuelense perdió en la Ciudad Blanca y quedó eliminado de las semifinales, el “Macho” habló de quince días.

“Más que todo para tener ese tiempo y él lo entendió perfectamente. Y por eso sucedió el viernes, cinco días después del partido”, comentó el directivo.

La solicitud de que él no durara tanto en comunicar esa decisión, que terminó siendo no seguir, tenía su razón de ser; porque de eso dependen otros movimientos.

“Hay jugadores que a nivel gerencial se estima que podrían no continuar, hay otros huecos que se buscaría llenar con jugadores de acá o extranjeros, pero comunicar y tomar esa decisión final, al haber un cambio de entrenador, hay que verlo con el nuevo entrenador que venga. No es que no pasa nada, no es que no va a pasar nada, pero hay que hacer las cosas en el orden que esto conlleva”, explicó León Weinstok.

Según él, en el caso de que se haga una contratación, o una salida, si resulta que eso no calza en el esquema del nuevo entrenador, ya habría un problema.

“No significa que no pase nada, no significa que no hay autocrítica y no significa que no hay una mano fuerte sobre el rumbo que se quiere cambiar”, citó.

Dijo que absolutamente nadie en la Liga está contento con los malos resultados que se dieron entre enero y abril.

“No fue un buen semestre que tuvo nuestra institución y para buscar resultados distintos hay que cambiar cosas que tal vez dejamos de hacer. Hay que corregir lo que tal vez estábamos haciendo de la forma incorrecta, pero nuevamente, hay que seguir el orden correcto de las cosas”, puntualizó.

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