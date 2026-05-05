Puro Deporte

El último pedido de Óscar Ramírez a Alajuelense

Un directivo de Liga Deportiva Alajuelense contó cuál fue la petición que hizo Óscar Ramírez el viernes pasado

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Por Fanny Tayver Marín
Sporting vs. Alajuelense
Óscar Ramírez estuvo el último año al frente de Liga Deportiva Alajuelense. En ese periodo ganó una Recopa, una Copa Centroamericana de Concacaf y un campeonato nacional. (albert /Albert Marín)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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