Alajuelense ya tiene claro lo que busca: así será su nuevo entrenador

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar “Macho” Ramírez decidió no continuar en Liga Deportiva Alajuelense y el equipo ya salió a vacaciones. ¿Qué sigue ahora? ¿Quién es el nuevo entrenador? ¿Cuándo van a anunciarlo? ¿Trae a su propio cuerpo técnico? ¿Cuáles jugadores no quiere que sigan, cuáles sí y a quiénes van a fichar?

Muchas preguntas rodean a la Liga y, posiblemente, usted sea de las personas que quieren —y hasta exigen— respuestas inmediatas a todas esas consultas, luego de que el campeón se desplomó y no consiguió ninguno de sus objetivos en los primeros cuatro meses de 2026.

Sin embargo, la única de las interrogantes planteadas en las primeras líneas de este artículo es sobre qué sigue ahora.

En Alajuelense pusieron manos a la obra y tienen muy claro que la prioridad inmediata es la elección de su nuevo director técnico ante la salida de Óscar Ramírez.

Aunque no se trata de un tema de nacionalidades y absolutamente nadie está descartado, pareciera que el próximo hombre que se sentará en el banquillo liguista será un extranjero.

El directivo rojinegro León Weinstok conversó unos minutos tanto en Columbia Deportiva como en 120 Minutos de Monumental.

“Definitivamente el entrenador que llegue a la Liga tiene que ser capaz de asumir el reto, de luchar por todos los torneos. Muchas veces la capacidad de un entrenador es lo importante, que tenga experiencia, que tenga recorrido, que conozca a qué se va a enfrentar, que pueda manejar muy bien el grupo, el sistema y el medio”, expresó León Weinstok en Columbia.

Mientras que en Monumental, el directivo aseguró que la Liga anda en busca de un entrenador que tenga experiencia, que pueda conocer lo que es la relevancia y el peso de dirigir un equipo Alajuelense.

“Que el próximo semestre tiene que salir a buscar todos los títulos, desde la Supercopa que se juega en julio hasta la Copa Centroamericana y el campeonato nacional. Es importante que sepa eso”, citó León Weinstok.

Añadió que debe tener un muy buen manejo de grupo,¿ y que pueda ajustarse al estilo de juego que se busca de la institución.

“Obviamente todo es respetable, pero hay un estilo armado y una planilla armada en ese sentido y entonces eso es lo que buscamos, una persona con buen manejo del grupo. Alguien que ya tenga rodaje en varios equipos, principalmente”, añadió.

En cuanto a los candidatos, la Liga ya activó la misión de estudiar opciones. Ese proceso inicialmente lo lleva el gerente deportivo, Carlos Vela.

“Él es el primer filtro por llamarlo de una forma y él le presentará en estos días a la Junta Directiva sus recomendaciones de entrenadores para que con base en eso y junto con Carlos, discutirlo y tomar una decisión de cuál sería y empezar el proceso de negociación que es natural en este tipo de casos”, citó.

Añadió que la idea es que en estos días, después de hacer entrevistas y demás, Carlos Vela presente los nombres de candidatos y que la Junta Directiva los discuta con él. Cuando llegue ese momento, todo podría resolverse en una reunión, o podría ser en varias.

¿Tienen fecha para eso? La respuesta de León Weinstok es que no. Sin embargo, también dijo que aunque este receso es más largo, también apremia, porque en Alajuelense deben empezar a definir muchas situaciones.

“Esperamos que en los próximos días se pueda definir, pero tampoco por correr demasiado que deje algunos nombres o pasos importantes por afuera, pero sí esperaríamos que en los próximos días se pueda definir”, destacó el directivo.

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