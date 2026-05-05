Puro Deporte

Alajuelense ya tiene claro lo que busca: así será su nuevo entrenador

El directivo de Liga Deportiva Alajuelense, León Weinstok, reveló algunas características que tedrá el próximo entrenador de la Liga

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense y Los Ángeles FC se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Liga Deportiva Alajuelense anda en busca de su nuevo técnico. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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