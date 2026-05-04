Alajuelense toma una decisión inesperada tras salida de Óscar Ramírez

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liga Deportiva Alajuelense se encuentra en plena etapa de reconstrucción tras no lograr los objetivos en la primera mitad de 2026.

Liga Deportiva Alajuelense tenía previsto entrenar todavía durante esta semana. Sin embargo, tras la decisión de Óscar Ramírez de no continuar y la destitución de Wardy Alfaro, este lunes se comunicó una decisión diferente.

Ante una consulta formulada por La Nación, la Liga respondió a través de su oficina de comunicación que ya no habrá más entrenamientos del plantel como tal en estos días; pero que la próxima semana varios jugadores seguirán activos.

“Pensamos que varios de nuestros jugadores estarán en micro ciclos con la Selección Mayor, otros más estarán convocados a selecciones menores, además de los jugadores que continúan en proceso de recuperación por lesión”, contestó Alajuelense.

Además, el club indicó que aunque el equipo no tenga entrenamientos grupales programados, la mayoría del plantel se mantiene en actividad.

Alajuelense ahora se dedica a definir quién será el técnico que le hará frente a los retos venideros, en un semestre donde la exigencia será máxima, luego de que el campeón no pudo revalidar su corona en el campeonato nacional.

En la Liga empezarán por definir quién será el nuestro estratega que se sentará en el banquillo, tras la salida de Óscar Ramírez y todo hace indicar que será un extranjero.

Los rojinegros se toman su tiempo para analizar, porque este receso lo permite. El próximo campeonato nacional empezará en la última semana de julio.

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