Aficionados protestan contra el Pumas de Keylor Navas: vea la extraña reacción del entrenador Efraín Juárez

Aficionados del Pumas (el equipo de Keylor Navas), durante la protesta antes del partido con Tijuana por la Liga MX.

La afición de Pumas está descontenta y quiere hacerlo saber. En el último encuentro del club donde milita el costarricense Keylor Navas los seguidores felinos se manifestaron y la reacción del técnico Efraín Juárez está dando mucho de qué hablar.

El equipo felino viene dando tumbos en la Liga MX y antes del partido del domingo contra Tijuana acumulaba dos derrotas y dos empates en sus más recientes presentaciones, para un pobre desempeño de apenas 2 puntos de 12 posibles.

Incluso, el club salió de zona de clasificación (el corte es el décimo lugar). No obstante, el último partido recuperaron el décimo puesto porque se acordaron de ganar y derrotaron 4-1 a Tijuana.

Antes de ese compromiso, disputado en el estadio de Ciudad Universitaria, un grupo de seguidores que se hace llamar La Rebel organizó una protesta contra el equipo.

La tradición es cantar el tradicional Goya, grito de guerra de Pumas, que los fubolistas contemplan desde la cancha. Sin embargo, en vez de hacer eso, los aficionados formaron en la gradería un “rótulo humano” que decía “Respeten nuestra historia”. También portaban camisas con la misma leyenda.

Pero la verdadera noticia llegó con la reacción del cuestionado entrenador Efraín Juárez, quien presenciaba el calentamiento de Pumas.

Juárez se volvió hacia la gradería y se quedó inmóvil observando la protesta. Después de unos segundos, decidió aplaudir y se dirigió a los camerinos.

La reacción generó diversas interpretaciones. Algunos aficionados consideraron que el gesto de Juárez fue desafiante, mientras otros opinaron que, al quedarse mirando de frente, solo estaba mostrando interés en la protesta.

Los aplausos del timonel también dividieron opiniones, pues aunque algunos piensan que fue una aprobación (por el evidente mal momento del equipo), otros creen que lo hizo en sentido irónico.

Pumas se alista para jugar contra Cruz Azul el próximo sábado, en la última fecha de la etapa regular. Una victoria los pondrá en la siguiente fase, mientras un empate o derrota solo alimentará el descontento de los aficionados.

