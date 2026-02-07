Puro Deporte

Aficionados del Al-Nassr muestran su apoyo a Cristiano Ronaldo en medio de la ‘huelga’ del astro

El astro portugués Cristiano Ronaldo se perdió su segundo partido consecutivo, en una aparente protesta por los fichajes de su club en Arabia Saudita

EscucharEscuchar
Por AFP
Aficionados del Al-Nassr de Arabia Saudita muestran carteles de apoyo a Cristiano Ronaldo por su aparente protesta; el astro ya se perdió dos juegos.
Aficionados del Al-Nassr de Arabia Saudita muestran carteles de apoyo a Cristiano Ronaldo por su aparente protesta, que ya lo hizo perderse dos juegos. (FAYEZ NURELDINE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cristiano RonaldoArabia Saudita
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.