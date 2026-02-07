Aficionados del Al-Nassr muestran su apoyo a Cristiano Ronaldo en medio de la ‘huelga’ del astro

Aficionados del Al-Nassr de Arabia Saudita muestran carteles de apoyo a Cristiano Ronaldo por su aparente protesta, que ya lo hizo perderse dos juegos.

Riad, Arabia Saudita. La afición del Al-Nassr mostró su apoyo a Cristiano Ronaldo este viernes, mientras el astro portugués se perdía su segundo partido consecutivo, después de haber expresado supuestamente su descontento con la política de fichajes del club saudita.

El delantero portugués se perdió la victoria del Al-Nassr ante el Al-Ittihad (2-0), después de no haber estado tampoco en la victoria ante el Al-Riyadh el lunes.

Los hinchas alzaron pancartas con el número 7 de Cristiano Ronaldo en el minuto 7 del partido disputado en la capital Riad.

El periódico portugués A Bola señaló que el antiguo jugador del Real Madrid y de la Juventus se quejó de que otros clubes de la Saudi Pro League se reforzaron mejor en el reciente mercado de fichajes.

El líder Al-Hilal, que saca un punto al Al-Nassr, fichó al delantero francés Karim Benzema, que marcó un triplete en su debut tras salir del Al-Ittihad.

Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad y Al-Ahli pertenecen al Fondo Soberano de Inversión Pública del rico reino petrolero del Golfo.

Ronaldo no se ha pronunciado públicamente, pero un comunicado de la Saudi Pro League indicó que el cinco veces ganador del Balón de Oro, “como cualquier otro competidor de élite, quiere ganar”.

“Sin embargo, nadie, por importante que sea, pude influir en decisiones fuera de su club”, añadió.

Ronaldo aún no ha conquistado el campeonato saudita desde que fichó por el Al-Nassr en enero de 2023.