Aficionado que diseñó trofeo del campeón desea que lo gane Alajuelense por una razón especial

El trofeo que recibirá el campeón del Torneo de Apertura 2024 llama la atención a todas luces y es un hecho que Liga Deportiva Alajuelense, Saprissa, San Carlos y Herediano quisieran tenerlo en su vitrina.

Mide 70 centímetros, es 100% de metal, con zinc y alloy la aleación, con color gold bright, que es la técnica usada en electroplating y fue diseñado por Andrés Gómez Leitón, un ingeniero en diseño industrial cuya vida ha estado marcada por la creatividad.

Él ganó el concurso para diseñar el trofeo y, desde que lo hizo, tenía esa sensación de que podía triunfar y una de las preguntas obligadas para él era a cuál equipo imagina levantándolo o cuál le gustaría que lo haga.

Para responder esa consulta incómoda, primero dijo que no toma partida, que gane el mejor y el que luche más dentro de la cancha. Sin embargo, el liguismo corre por sus venas.

“Por herencia de mi tata, que en paz descanse, desearía que Liga Deportiva Alajuelense fuera campeón, pero yo desde mi parte profesional trato de ser neutral.

”Mi papá fue liguista envenenado, siempre nos llevaba al estadio a apoyar al equipo, que era su pasión. Me acuerdo mucho de la despedida de Wílmer López, que fue un llenazo y todo el mundo se metió a la cancha”, relató Andrés Gómez.

Al hablar de ese recuerdo, aseguró que se trató de un momento de inflexión donde dimensionó la grandeza y el significado real del fútbol, de una pasión intangible por este deporte y reiteró que aquella vivencia mágica en la despedida del Pato fue algo de niño lo marcó.

“Mi papá se llamaba Eliécer Gómez. Para él, ojalá… Quién sabe si estará feliz, esperemos, que un diseño de su hijo quede en el equipo de sus amores, y el primero; pero de mi parte que lo gane el mejor y el que deje todo en la cancha”, destacó.

A nivel personal, ganar este concurso le da esa confianza de intentar estar en la historia del fútbol costarricense y conseguirlo. También ahora sabe que realmente puede diseñar lo que se proponga en el campo donde se desenvuelve ahora, que es la Arquitectura.

Para él, todo tiene un pensamiento y una investigación detrás, algo que este vecino de Coronado plasmó en el nuevo trofeo que está en juego en el fútbol nacional.

De niño, Andrés Gómez jugó en el Uruguay de Coronado como portero. Hoy tiene 28 años y al mostrar al público su creación se sentía igual de emocionado que cuando le dieron la noticia de que su diseño fue el ganador del concurso.

¿A la vitrina de cuál club irá el nuevo trofeo del fútbol nacional? (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“No lo he alzado, dicen que está pesado y hay que hacer un poco de fuerza, pero nada que un futbolista profesional no pueda aguantarse (ríe)”, destacó.

Y agregó: “Si este trofeo lo ganara la Liga, me imagino que mi papá estará feliz en las nubes, en el cielo; pero sé que sería su orgullo que el trofeo que diseñó su hijo lo pueda ganar la Liga”, insistió.

La descripción del nuevo trofeo

Andrés Gómez contó que se enteró del concurso por redes sociales y se emocionó. También se siente orgullo de que su diseño fuera el elegido entre 600 propuestas que se presentaron.

El nuevo trofeo de Unafut tiene muchos detalles. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Él mismo explicó que el logo de la Liga Promerica está constituido por 12 astas y 12 triángulos que representan los equipos y que el trofeo en sí es la base que se levanta y se inclina hacia arriba, como si fuera un podio, un camino hacia la victoria, con un crecimiento exponencial, que guía a los equipos hacia una final, hacia ser el mejor de Costa Rica.

Para este diseño, arrancó con un boceto con diferentes alternativas y se apoyó en la inteligencia artificial para lograr ciertas cosas. Parte de su trabajo en el día a día es tratar de visualizar cosas increíbles y plasmarlas de manera tridimensional.

“Yo jugaba de niño y tenía la espinita de dejar algo en el fútbol nacional, no fue con fútbol, pero fue desde mi área, desde mi pasión, desde el diseño y estoy orgulloso”, citó Andrés Gómez.

También fue el primer sorprendido, porque tanto la Unafut como Promerica le ocultaron que había ganado. Le dijeron que estaba entre los tres seleccionados y él visualizó una última ronda.

Andrés Gómez se siente muy complacido con ver su diseño de trofeo plasmado en una feliz realidad. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

A partir de eso llegaron a entrevistarlo y a hacerle una serie de videos a su casa, pero después le contaron que no había otros candidatos, que en realidad era el ganador.

“No sé si existe el poder de manifestar las cosas, pero cuando lo vi, estaba satisfecho con lo logrado y sabía que tenía potencial. Es creérsela, darlo todo, no guardarse nada y tomar riesgos. Siempre está garantizado un no, por qué no convertirlo en su sí. Aplica para todo y lo importante es no tener miedo al fracaso”, aseguró Andrés Gómez, esperanzado en que ese trofeo lo alce el mejor equipo del torneo.