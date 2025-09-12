Adriano llevó a Romario a la casa donde creció en una favela de Brasil: ‘Este es mi mundo’

Adriano llevó a Romario a su antigua casa en la Vila Cruzeiro y recordó sus orígenes y momentos clave en el fútbol.

El exfutbolista brasileño Adriano llevó a Romario a la comunidad de Vila Cruzeiro, en la Zona Norte de Río de Janeiro, Brasil, para mostrarle el lugar donde vivió su niñez.

Ambos caminaron por las vías de la favela hasta llegar a la casa de la abuela del exdelantero, una vivienda que mantiene una bandera del Flamengo en la entrada.

LEA MÁS: Cuándo y a qué hora es la pelea de ‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford: el esperado combate en Las Vegas

Durante la visita, Adriano recordó que aunque nació en la Rua 9, creció en la casa de su abuela. Explicó que ese lugar quedaba más cerca del campo donde solía jugar y que, por esa razón, lo considera su verdadero hogar.

Según expresó, siempre que alguien desea encontrarlo, puede buscarlo allí, ya que sigue frecuentando el sitio donde se formó.

Adriano comentó que en esa misma vivienda surgió el apodo Pipoca, un nombre que mantiene desde la infancia por su afición al consumo de esa golosina brasileña.

Adriano llevó a Romario a su antigua casa en la Vila Cruzeiro y recordó sus orígenes y momentos clave en el fútbol. (Romario/Youtube)

El encuentro se grabó para el canal de YouTube de Romario. Durante la conversación, Adriano repasó momentos clave de su carrera, como su ingreso al Flamengo, la primera convocatoria con la selección brasileña y el inicio de su etapa en el fútbol italiano, donde recibió el sobrenombre de Emperador.

También mencionó la influencia de Ronaldo Nazário, a quien agradeció por haberlo acogido en su casa al llegar a Italia, un gesto que consideró fundamental para su adaptación y desarrollo profesional en Europa.

Además, Adriano destacó que el partido más importante de su trayectoria fue la final de la Copa América 2004, en la que la selección brasileña venció a Argentina.

LEA MÁS: La Roca lloró después de que la película que le hizo perder casi 30 kg reciba una ovación de pie de 15 minutos en Venecia

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.