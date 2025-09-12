Puro Deporte

Adriano llevó a Romario a la casa donde creció en una favela de Brasil: ‘Este es mi mundo’

El exdelantero mostró el sitio donde pasó su infancia y repasó su carrera junto a Romario en un video grabado para YouTube

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Adriano llevó a Romario a su antigua casa en la Vila Cruzeiro y recordó sus orígenes y momentos clave en el fútbol.
Adriano llevó a Romario a su antigua casa en la Vila Cruzeiro y recordó sus orígenes y momentos clave en el fútbol. (Romario/Youtube)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaRomarioAdrianoBrasil
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.