Cuándo y a qué hora es la pelea de ‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford: el esperado combate en Las Vegas

El mexicano y el estadounidense se enfrentarán en un combate que pone en juego todos los títulos supermedianos. El evento será exclusivo de Netflix

Por La Nación / Argentina / GDA
El combate entre Canelo y Crawford será el 13 de setiembre en Las Vegas y será transmitido en exclusiva por Netflix.
El combate entre Canelo y Crawford será el 13 de setiembre en Las Vegas y será transmitido en exclusiva por Netflix.







