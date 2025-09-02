Cuándo y a qué hora es la pelea de ‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford: el esperado combate en Las Vegas

El combate entre Canelo y Crawford será el 13 de setiembre en Las Vegas y será transmitido en exclusiva por Netflix.

La esperada pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford se disputará el 13 de setiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

La señal iniciará a las 8 p. m. (hora del este de Estados Unidos) y se prevé que la pelea estelar comience alrededor de las 10 p. m., de acuerdo con la cadena ESPN.

Todos los títulos en juego

Canelo Álvarez ostenta los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Terence Crawford subió dos divisiones de peso, desde las 154 libras (69,8 kilogramos), para intentar arrebatarle todos los campeonatos al pugilista mexicano.

¿Cómo llegan Canelo Álvarez y Terence Crawford?

Canelo Álvarez, con 63 victorias, dos empates, dos derrotas y 39 nocauts, tiene 35 años y se posiciona como uno de los boxeadores más destacados de su generación.

En su última presentación, el pasado 3 de mayo, derrotó al cubano William Scull por decisión unánime. Ese resultado le permitió obtener el título supermediano de la FIB.

Por su parte, Terence Crawford llega con un récord invicto de 41 peleas ganadas, 31 por nocaut. Es el único boxeador en haber sido campeón indiscutido en dos divisiones distintas: superligero y wélter.

El 3 de agosto de 2024, venció por decisión unánime a Israil Madrimov en el BMO Stadium de Los Ángeles, obteniendo así el cinturón superwélter de la AMB.

Cartelera completa del evento

Además del combate estelar, la velada contará con otros enfrentamientos destacados:

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. 10 asaltos, peso superwélter

10 asaltos, peso superwélter Christian Mbilli vs. Lester Martínez 12 asaltos, peso supermediano, título interino del CMB

12 asaltos, peso supermediano, título interino del CMB Mohammed Alakel vs. John Ornelas 6 asaltos, peso superpluma

