¿A quién contratará Alajuelense? Estos son dos futbolistas que la Liga tiene en el radar

Liga Deportiva Alajuelense pretende reforzarse con jugadores en varios puestos, pero la defensa es prioridad.

La afición de Liga Deportiva Alajuelense sigue expectante, pendiente de anuncios sobre movimientos en el equipo, más allá de las salidas de Joel Campbell y José Alvarado. Y la opción de que también se marche Kenneth Vargas.

El gerente deportivo del club, Carlos Vela, aseguró en entrevista con Yashin Quesada en el programa “Encuentro Deportivo” que hay decisiones que se han ido tomando respecto a salidas y posibles llegadas; así como situaciones en cuanto a la planeación y lo que se puede ir dando en este mercado.

Incluso, dijo que nadie tiene garantizada su continuidad, porque todos los jugadores están en análisis y que el equipo se reforzará.

Las lesiones del ligamento cruzado de la rodilla de Santiago van der Putten y Guillermo Villalobos obligan a los erizos a buscar defensas de perfil derecho.

¿Yeison Molina? (actualmente en Liberia). “Es una posibilidad dentro de varias, al final estamos priorizando reforzar esa zona, estamos haciendo un análisis, un scouting en el mercado nacional, por fuera, evaluando el tema de los extranjeros para ver si apuntalamos ese lugar con un extranjero o con alguien del medio local”, respondió Carlos Vela.

El defensor forma parte de la plantilla de José Saturnino Cardozo. Si los rojinegros tuvieran que negociar con los pamperos, no habría problema, pues Carlos Vela indicó que Alajuelense no tiene relación rota con ningún club.

También le preguntaron por Julio Cascante, quien lleva años en la MLS, y respondió que es una posibilidad. Mencionó que se trata de un jugador con mucha experiencia en Estados Unidos, pero que pareciera complejo.

“La realidad es que la situación con Julio no es sencilla. En algún momento sí charlé con él, a ver qué intenciones tiene y es muy prematuro en el mercado en este momento. Él quiere evaluar, esperar alguna otra situación que se pueda presentar y todo eso es respetable y es una posibilidad dentro de varias”, citó.

La prioridad de la Liga es reforzar al equipo lo antes posible, porque pretende contar con el 95% de la plantilla definida para el 1.° de junio, cuando arranca la pretemporada.

Farbod Samadian, John Paul Ruiz y Doryan Rodríguez podrían regresar, luego de que estuvieron a préstamo. Eso posiblemente quede definido esta semana.

También está el haitiano Tristán Demetrius, pero su caso va estrechamente ligado al de los otros foráneos en el club.

“Es una situación quizás más compleja porque hoy tenemos un cupo para un jugador extranjero y para los retos que se vienen estamos tratando de que sea la mejor decisión posible con ese espacio de extranjero”, concluyó Carlos Vela.

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