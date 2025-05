A Óscar Ramírez le agrada la final entre Alajuelense y Saprissa: ‘Las rachas son para romperlas’

Óscar Ramírez se tomó su tiempo para responder múltiples consultas en la cuenta regresiva para el inicio de la final de segunda ronda entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

En sus respuestas, el Macho dejó ver que no lo inquieta el ambiente, tampoco las estadísticas. En realidad, esta final le resulta atractiva y muy interesante.

- ¿Qué tanto le preocupa y cómo está trabajando el tema del ambiente en el Saprissa?

- Del entorno, pues yo creo que ya es un tema que ya los jugadores saben que es un entorno, no difícil, sino que tal vez de manejo, ¿verdad? Creo que ya cada quien tiene que hacer su preparatoria mental de saber que va a ser un entorno agresivo, un entorno de la gente ahí.

”Igual sabemos que tiene su influencia, pero yo creo que hay maneras de controlarlo, y esa es la parte que me tocará a mí, de ver de qué manera pues lo vamos a tomar y poder resolver y que no tenga que ver en lo que es en sí el partido.

- ¿Qué piensa de que la Liga acumula trece partidos sin ganar como visitante contra Saprissa, once de ellos en Tibás?

- Ha habido rachas, y las rachas son para romperlas. Creo que al igual que en algún momento aquí en Alajuela también a ellos les ha costado. Y son tiempos y momentos. Pero siempre está el tema de que en algún momento se rompen. Y pues, intentaremos que esta racha, pues ya dejarla botada y ser más bien nosotros los que podamos asumir una a futuro.

- Usted jugó con Saprissa y también fue parte del cuerpo técnico de ellos. Todo lo que se habla de la Cueva, de la Saprihora, del entorno, de la Ultra, del estadio que se come de los rivales... ¿Lo ve más como mito o como realidad?

- Es que eso se facilita, como con la prensa y el entorno, pero cuando hay un equipo que se para fuerte y llega a hacer su trabajo, y puede aislar esa situación creo que ha sido difícil para Saprissa. Y por ahí va, el poder aislar eso, el tener la rebeldía del entorno.

”Eso va en el grupo y vamos a tratar de ver si tenemos esa rebeldía para tratar de minimizar esa situación que se crea siempre sobre el entorno. Y ver cómo lo manejamos. Un amigo mío decía que es un tema de creérsela y aplicar.

”Me tocará ver cómo manejarlo, cómo los muchachos se comportan. A algunos me tocará verlos hasta ahora en este tipo de partidos, sentirlos. Hay maneras de llegar y poder dar rebeldía a algunos y yo creo que en lo que me han demostrado en estos partidos que tengo, es que son muchachos que han llegado a la cancha definidos.

”No han llegado con dudas y eso me da esa tranquilidad de que no he visto un tema de nervios. Sí sabemos que todo eso de lo que usted habló es diferente, en el caso del Saprissa, pero voy a hacer una prueba para mirar".

Con lapicero en mano, Óscar Ramírez tiene muchos apuntes sobre los detalles para la final entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. (Fanny Tayver Marín/Fotografía)

- ¿Le ha costado mucho que los jugadores entiendan la parte de la importancia en la final donde están?

- No sé si será una particularidad mía o alguna manera de poder llegar al jugador y darle a entender dónde está en este momento ubicado. Hay muchos factores alrededor de las personas y tal vez saber llegar a esa parte es importante.

”En este momento, creo que ellos han entendido el mensaje y han aplicado porque ha habido partidos donde tal vez ante un déficit de situaciones tácticas, o situaciones de equis factor, ellos han puesto el esfuerzo y las ganas que muchas veces se pide, y es obligatorio hacerlo.

”El hecho de que se sientan grupo, de que se sientan compañeros, porque un grupo es un grupo, pero saber que hay afinidad o hay esa parte de integración hacia dejar egos botados por privilegiar el grupo es muy importante.

”Hemos tratado de manejar ahí, hay buenas respuestas y sería una bonita prueba el domingo para poder ver si realmente hemos avanzado en esa particularidad, que es que el grupo asuma que todos somos uno y que estamos a la disposición en este caso de hacer un buen papel".

- ¿Qué tan importante es controlar el ambiente del Ricardo Saprissa con tratar de buscar un gol por parte de Alajuelense con respecto a tanto que se habla de la atmósfera ahí?

- Creo que el jugador lo ha entendido en el sentido de poner ese esfuerzo, esas ganas de dar la milla de más que llamamos nosotros ante situaciones complicadas y es la manera que el aficionado se identifique con eso.

”No hay otra forma, igual lógico con el esfuerzo y las ganas, la parte táctica, o nada, a la técnica puede darse un gol tempranero o alguna situación. Pero el hecho de anotar un gol sí te da la estabilidad y la credibilidad de lo que se ha planeado, pero también está el manejo que eso es importante.

”Muchas veces el hecho de anotar temprano puede ser un factor bueno si lo sabes manejar. Entonces, si es sobre los clásicos, yo hasta ahora voy a tener ese clásico. Ahí veremos todo esto que ustedes están preguntando, a ver si podemos manejar el entorno, si podemos anotar rápido, si pudimos resistir un embate.

”Hay un tema, el balón parado, que adquiere interés tanto de ellos como de nosotros; porque creo que los dos tenemos armas para poder en algún momento quebrar un marcador y veremos.

”Ahora sería hablar de que si se va a poder o no se va a poder y la única verdad es que es el domingo a las 3 p. m., o a las 5 p. m., que termina, si realmente se pudieron cambiar algunas de las cosas que ustedes han dicho. Igual ver qué ha pasado para ir viendo.

”Todos quieren ver, siempre está, es lógico que las expectativas están y como queremos cambiarlas, y esa es la intención, cambiar pues algunas cosas que tal vez no han estado lo mejor posible".

Óscar Ramírez decidió que la práctica de Liga Deportiva Alajuelense fuera este viernes en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Fanny Tayver Marín/Fotografía)

- Entre semifinales y la jornada 22 han realizado 12 remates a marco para 2 goles; mientras que Saprissa ha realizado 13 remates directos a marco para 7 goles. ¿Cómo contrarrestar ese ataque más efectivo para el Saprissa? ¿Cómo hacer para mejorar la cantidad de remates respecto a los goles?

- En temas estadísticas tal vez aquí la verdad no las sabía. Lo tomamos como el tema de poder llegar. Te cuento que nosotros en alguna manera hemos ido afinando de atrás hacia adelante. Creo que el punto y yo creo que lo dije en la conferencia pasada, pues está en el buen centro y en saber llegar a zonas de definición.

”En este caso pues sí necesitamos ser más eficientes y lo apunto un poco tal vez al espacio, en este caso que he tenido yo, que es menos. Y no sé si en los goles de Saprissa, los 7, tiene que ver el balón parado. Es diferente, es un tema a considerar y nos tocará ver.

”Las estadísticas están para romperse. Son épocas, en este caso me corresponde a mí en esta nueva etapa pues ver cómo lo equiparo o lo supero. Y veremos. Creo que eso el domingo ahí veremos si eso si es verdad, o se mantiene, o lo mejoramos, o se sigue manteniendo".

- Para el partido de vuelta ustedes lo querían el jueves 22, pero se programó para el miércoles 21 de mayo. ¿Qué le parece eso y por qué lo querían un día después?

- Tuvimos ahora esta serie de Puntarenas, que se nos alargó un poco más y el tema era pues darle un espacio más de recuperación al equipo. Y por ahí va el asunto.

- ¿Cómo está el tema de Jonathan Moya?

- En cuanto a lo de Moya, pues estamos ahí mirando a ver si aguanta una prueba que se le va a hacer y ver si está para poderlo utilizar el domingo. Entonces, todavía no hay nada seguro con él.

