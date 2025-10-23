Puro Deporte

¿A Erick Lonis lo dejaron solo en Saprissa? Esto responde Juan Carlos Rojas

Lonis, excapitán morado, trabaja en el club sin gerente general, ni gerente deportivo y un presidente que sale

Por Milton Montenegro

Erick Lonis regresó al Deportivo Saprissa hace cuatro meses. En ese instante, el club ya había despedido a Sergio Gila como gerente deportivo, y mes y medio después de su arribo, Gustavo Chinchilla renunció al puesto de gerente general.








