¿A Erick Lonis lo dejaron solo en Saprissa? Esto responde Juan Carlos Rojas

Erick Lonis regresó al Deportivo Saprissa hace cuatro meses. En ese instante, el club ya había despedido a Sergio Gila como gerente deportivo, y mes y medio después de su arribo, Gustavo Chinchilla renunció al puesto de gerente general.

Ahora es Juan Carlos Rojas, presidente de la institución, quien se marcha. Lo hará a finales de diciembre, por lo que Lonis —o al menos esa es la sensación— se queda solo.

Las decisiones pasan por Erick, sobre todo las deportivas; por eso La Nación le preguntó a Juan Carlos Rojas si dejan solo a Erick Lonis.

“Erick no está solo porque hay una organización, aunque aún no se tenga al gerente general. Además, hay un involucramiento de un comité ejecutivo en la toma de decisiones. También ya se está en un proceso avanzado de la contratación del gerente general. Yo pensaría que pronto… No sé si pronto es en los próximos 30 días. Se va a llenar la vacante de la gerencia, y eso es importante, va a facilitar los procesos de toma de decisiones”, dijo Juan Carlos Rojas.

- ¿Fue un acierto que Lonis volviera a Saprissa?

- Sin duda, es un acierto tener a Erick, porque es un gran saprissista, un gran profesional, un gran líder, con toda la experiencia del mundo de haber estado en ese camerino y conocer el ADN del club. Me parece que, para lo que se requería, alguien que llegara y tomara esa batuta, por lo menos por un tiempo, ha sido acertado traer a Erick Lonis, y me alegra que haya dado ese paso al frente.

- ¿Recomendará o hablará con Lonis para que se quede mucho tiempo en el club?

- Me alegraría que él se quede mucho tiempo en Saprissa. De una u otra manera, siempre ha estado ligado, tal vez no como ahora, tan involucrado, pero en diferentes momentos siempre está a las órdenes de Saprissa.

Juan Carlos Rojas desea que Erick Lonis siga mucho tiempo en el Deportivo Saprissa. (Mayela López/Mayela López)

- ¿Mariano Torres termina contrato en diciembre. Antes de marcharse, usted lo dejará renovado?

- La realidad es que las decisiones deportivas, especialmente en estos dos meses, quedan en manos de Erick Lonis y de quienes van a continuar. No es lo más correcto que yo, que voy de salida, tome decisiones que pasan más allá de diciembre. Pero sí voy a dar mi opinión, y los consejos que pueda dar, los daré. Tengo mucha experiencia, pero la última palabra será de Mariano. Él sabrá cómo se siente, porque, si pasara por mí, por supuesto que lo renovamos.

