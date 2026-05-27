A días del Mundial 2026, un aeropuerto de Estados Unidos es un calvario para turistas

Este es el tráfico en un día normal del Aeropuerto de Los Ángeles, una de las sedes del Mundial 2026.

Los Ángeles, EE. UU. En una tarde promedio en el aeropuerto de Los Ángeles, TJ James, que arribó desde Australia con su familia, mira perdido el mar de vehículos tocando la bocina, paralizado, maletas en mano, sin saber cómo salir de allí, en uno de los puntos de llegada de miles de aficionados para el Mundial 2026.

Tras 18 horas de viaje, el contratista saborea una muestra del caos que le espera a los decenas de miles de turistas que visiten la megaurbe californiana durante el Mundial 2026, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica.

“No hay señales que realmente expliquen a dónde tengo que ir”, dijo James quien visita Los Ángeles con su esposa y dos hijos.

“Hice mi investigación y aún así estoy pasando trabajo”, agregó.

James, un estadounidense de 47 años que ha visitado Los Ángeles en otras ocasiones, se compadece de los turistas extranjeros. “Estoy perdido (...) esto es realmente frustrante”, dijo.

La mala reputación del Aeropuerto de Los Ángeles, la principal terminal aérea de la cuna de Hollywood, es legendaria.

El año pasado Netflix lo comparó con “una cámara de tortura” en una publicidad de “Merlina”, su serie derivada de “La Familia Adams”.

Frente al aeropuerto circulan unos 95.000 vehículos al día, la mayoría de los cuales se atascan en una vía en forma de herradura que bordea todos los terminales y que termina reproduciendo un embudo para decenas de miles de pasajeros que quieren que los busquen o los dejen lo más cerca posible.

‘Rompecabezas’

Para aliviar el tránsito, los taxis y los servicios de transporte tienen que recoger a sus pasajeros en una terminal fuera de este circuito.

Y para llegar a esta terminal, los viajeros tienen que tomar un autobús. Pero hay varias líneas de autobuses gratuitos que circulan frente al aeropuerto, y todas con destinos y paradas diferentes.

La única diferencia es el color: verde para la terminal de taxis, morado para el servicio de alquiler de vehículos, rojo para los hoteles y rosado para otras terminales.

Le toca a los viajeros descifrar cuál es su bus y en dónde para.

Debido a este “rompecabezas”, LAX, como lo llaman los locales, “es un aeropuerto que a la gente de Los Ángeles les encanta odiar”, dijo Joschua Schank, académico del Instituto de Transporte de la Universidad de California, Los Ángeles.

El Mundial 2026 era una oportunidad para que la megalópolis mejorara su imagen, dos años antes de recibir los Juegos Olímpicos.

Un tren aéreo que conectaría LAX con el metro debía entrar en servicio antes del torneo, pero la obra de 3.500 millones de dólares, inicialmente prevista para 2023, está atrasada en medio de disputas con la empresa de construcción.

Los trenes están circulando sin pasajeros en período de prueba, pero el servicio no tiene fecha de inauguración.

LAX declinó conversar con AFP.

Schank opinó que el proyecto “no recibió la atención que realmente merecía de las autoridades electas en términos de urgencia”.

‘Infierno’

El experto sostuvo que Los Ángeles, que con descomunales autopistas fue diseñada en función de los vehículos particulares, la tiene más difícil para mejorar su red de transporte público de forma rápida en comparación con otras ciudades estadounidenses.

Con solo seis líneas, el metro no abarca la extensión de esta megaciudad que alberga a diez millones de personas.

Durante el Mundial 2026, Los Ángeles destinará 300 buses para llevar a los aficionados desde diversos puntos de la ciudad al estadio SoFi, en Inglewood, vecino al aeropuerto.

A un precio de 1,75 dólares, se trata de una pequeña victoria para los espectadores, que en Nueva York deberá pagar 105 dólares por un pasaje ida y vuelta en tren al MetLife Stadium, en la vecina East Rutherford.

Schank subrayó que una vez que comience a funcionar el tren aéreo que conectará el aeropuerto con el sistema de metro, deberían añadirse líneas de autobús para aumentar la cantidad de destinos, lo cual fomentaría el uso de la red.

Otra sugerencia para poner fin a los atascos en el aeropuerto es imponer una tasa a los vehículos particulares que buscan o llevan viajeros.

“Los políticos tienen que actuar si quieren que los Juegos Olímpicos sean un éxito”, comentó.

Mientras tanto, la nigeriana Henrietta Henry tiene un consejo para los hinchas que llegarán por el Mundial de fútbol.

“Prepárense”, dijo Henry con varias visitas a Los Ángeles a cuestas. “La primera vez fue realmente un infierno para mí”.