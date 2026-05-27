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A días del Mundial 2026, un aeropuerto de Estados Unidos es un calvario para turistas

El transporte desde los aeropuertos también es un punto de polémica en el Mundial 2026 que está a pocos días de iniciar

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Por AFP
Este es el tráfico en un día normal del Aeropuerto de Los Ángeles, una de las sedes del Mundial 2026.
Este es el tráfico en un día normal del Aeropuerto de Los Ángeles, una de las sedes del Mundial 2026. (APU GOMES/AFP)







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