Mundial 2026: cuidado con las trampas en Internet al buscar entradas; así operan los estafadores

Ciberdelincuentes crean páginas fraudulentas con diseños idénticos al oficial para vender entradas falsas del Mundial 2026 y robar datos personales.

El Mundial 2026 inicia el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México. Este evento masivo funciona como el anzuelo ideal para los ciberdelincuentes. Estos sujetos roban información sensible mediante sitios falsos que imitan a la FIFA.

La compañía de ciberseguridad ESET identificó plataformas fraudulentas. Estas páginas copian el diseño, los colores y los menús de navegación del sitio oficial. Incluso replican los procesos de registro y compra para engañar a los aficionados.

El propósito de los atacantes es generar confianza en los visitantes. Los sitios invitan a las personas a registrarse para adquirir entradas o productos oficiales. Según indica una nota de prensa, esta es una estrategia organizada.

Los delincuentes buscan sustraer datos personales como nombres, correos electrónicos y teléfonos. También intentan obtener contraseñas y datos bancarios. El robo ocurre cuando la víctima inicia el pago en una pasarela falsa.

Josep Albors, director de Investigación de ESET España, explicó que los atacantes aprovechan la emoción y la urgencia de los usuarios. La búsqueda de boletos se convierte en el método perfecto para capturar información privada en momentos de ansiedad.

Los expertos detectaron dominios que incluyen la palabra “FIFA” con variaciones del torneo. Estas direcciones utilizan extensiones como .shop, .store o .site. A esta técnica se le denomina typosquatting.

Este método consiste en usar direcciones web muy parecidas a las originales. Los cambios son tan pequeños que un usuario común difícilmente nota la diferencia. Los sitios fraudulentos poseen una estructura compleja para parecer legítimos.

La FIFA reiteró que los boletos oficiales solo están disponibles en el sitio FIFA.com/tickets. ESET recomendó a la población extremar las medidas de precaución antes de realizar cualquier movimiento de dinero.

Es vital verificar siempre la dirección URL y evitar clics en anuncios promocionados. Los especialistas aconsejan desconfiar de ofertas demasiado atractivas. También sugieren revisar con cuidado las pasarelas de pago y no reutilizar contraseñas.