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Mundial 2026: cuidado con las trampas en Internet al buscar entradas; así operan los estafadores

Los estafadores utilizan técnicas de “typosquatting” para copiar el sitio oficial de la FIFA y robar información bancaria de los aficionados

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Por Europa Press
Foto de ARCHIVO) Evento de presentación del trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el estadio Bernabéu, a 7 de febrero de 2026, en Madrid (España). La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la vigésima tercera edición de la Copa Mundial de Fútbol organizada por la FIFA y se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México. Gustavo Valiente / Europa Press 07 FEBRERO 2026 FÚTBOL;TROFEO;COPA DEL MUNDO 07/2/2026
Ciberdelincuentes crean páginas fraudulentas con diseños idénticos al oficial para vender entradas falsas del Mundial 2026 y robar datos personales. (Gustavo Valiente / Europa Press/Europa Press)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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