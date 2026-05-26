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Repretel tomó estas decisiones con sus periodistas para el Mundial 2026

La cobertura del evento deportivo, por parte de canal 6, tendrá base en Costa Rica

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Por Juan Pablo Sanabria
Deportes Repretel
Deportes Repretel no acreditó a periodistas para cubrir el Mundial 2026. (Facebook)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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