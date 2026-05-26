Repretel tomó estas decisiones con sus periodistas para el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a las puertas y esto no solo emociona a los futboleros, sino también a los periodistas que esperan la gran oportunidad de cubrir el evento. Sin embargo, no a todos les llegará la chance en esta ocasión y esa es la realidad de Repretel.

A menos de un mes de la Copa del Mundo, la televisora ya tomó decisiones, basadas en el hecho de que Costa Rica no estará presente en la competición y en que no adquirieron derechos de transmisión.

Pablo Guzmán, director de Deportes Repretel, conversó con La Nación y confirmó que el canal de La Uruca no acreditó a ningún periodista para la cobertura del Mundial, que dará inicio este 11 de junio y tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

Canal 6 sí tendrá una revista mundialista, que se transmitirá a las 8 a. m., pero esta será producida en suelo tico y contará con Mónica Malavassi, Óscar Segura, Carlos Serrano, Mariela Jiménez, Alex Gaitán. Además, incorporarán de forma especial a la corresponsal Blanca Madrigal, quien se sumará desde Nueva York.

No obstante, la televisora sí tendrá presencia en la sede de la fiesta futbolística mundial. Guzmán explicó que, aunque no se acreditaron periodistas, la empresa decidió que el programa 120 minutos se realice desde Nueva Jersey.

Tanto él como Harrick McLean, Daniel Martínez y Rodolfo Mora viajarán a la ciudad estadounidense. La idea, de acuerdo con el comunicador, es aprovechar que en esa localidad vive una gran comunidad costarricense.

De este modo, se enfocarán en hacer programas con mucha interacción del público desde los diversos puntos donde los ticos se reúnen para disfrutar del Mundial en Nueva Jersey.