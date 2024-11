10 jugadores de la Selección de Costa Rica apenas lograron nota 5 ante Panamá.

La Selección de Costa Rica mostró un pobre funcionamiento colectivo y la estrategia del técnico Claudio Vivas fracasó, resultando en una derrota por 1-0 en el Estadio Nacional. Más allá del planteamiento táctico, los jugadores también quedaron en deuda a nivel individual, según el análisis del entrenador Marvin Solano. A su criterio, 10 futbolistas apenas alcanzaron una nota de 5 en este encuentro.

La Selección de Costa Rica llegó a seis derrotas al hilo contra Panamá. El pase en la Liga de Naciones quedó muy condicionado, tras caer en el Estadio Nacional. (Rafael Pacheco Granados)

La Tricolor quedó muy comprometida, en sus aspiraciones de clasificar a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf y obtener simultáneamente el boleto directo a la Copa Oro. Vivas y sus dirigidos deberán mostrar un cambio radical, si es que quieren remontar el próximo 18 de noviembre en el Rommel Fernández.

Nota y análisis de los jugadores de la Selección de Costa Rica:

- Patrick Sequeira (8):

Fue el mejor jugador de Costa Rica. Tomó buenas decisiones, jugó con mucha concentración y tuvo una técnica correcta en una cancha mojada, para resolver lo que le llegó. Además, hizo respetar el área con sus salidas y transmitió mucha seguridad.

- Jeyland Mitchell (5):

Lo utilizaron como lateral derecho, que no es su puesto natural. Tuvo problemas en el uno contra uno, no dio salida y cometió errores de concentración, como ganarse la tarjeta amarilla por encarar a un rival. Se le notó que no tiene ritmo de competencia.

- Juan Pablo Vargas (6):

Se impuso en el juego aéreo, pero se espera que en momentos difíciles tenga más injerencia con su liderazgo. No termina de afianzarse como ese referente de la defensa. Le costó el juego y falló en la falta de penal, por llegar tarde.

- Julio Cascante (6):

Se esforzó, fue aguerrido y luchó mucho para imponerse en la marca. Trató de ser el líder de la defensa y buscó dar salida con pases largos

- Francisco Calvo (6):

Fue uno de los partidos que más le han costado, ya que le tocó jugar como lateral izquierdo y no como central. Le filtraron pases a sus espaldas, no tuvo fluidez y buena salida con balón. Como carrilero aportó poco en ataque, pero se esforzó.

- Jefferson Brenes (5):

Tuvo muy bajo nivel. Le costó recuperar pelotas y tampoco generó en las pocas veces que manejó el balón. Además, estuvo mal en los cobros de táctica fija y lo superaron a nivel físico en los recorridos.

- Brandon Aguilera (5):

En la primera parte ejecutó bien la táctica fija. Intentó lanzar pases al espacio. Sin embargo, se fue diluyendo con el pasar de los minutos. Jugó muy atrás y le costó mucho llegar al ataque. No tiene características idóneas para marcar.

- Warren Madrigal (5):

Buscó generar peligro con dos remates en la etapa inicial y también presionó la salida, pero luego se perdió. No se impuso en el uno contra uno y le faltó encarar más, para dar algo diferente. Fue de más a menos.

- Kenneth Vargas (5):

Tuvo un partido muy discreto. No colaboró en la recuperación de balones y sus regresos no fueron buenos, por más que lo intentó. En ofensiva no generó nada y físicamente se vio superado por los panameños.

- Alonso Martínez (5):

Intentó presionar en algunas jugadas con un buen despliegue. En ataque lo habilitaron muy poco, pero en las dos ocasiones en las que lo encontraron al espacio y tuvo ventaja, lo superaron fácil. Le costó mucho ante defensas de jerarquía y potentes.

Manfred Ugalde (con balón) y el portero Patrick Sequeira fueron los puntos más altos de la Selección de Costa Rica ante Panamá. (Rafael Pacheco Granados)

- Manfred Ugalde (7):

Mostró mucha personalidad y espíritu de lucha. Se entregó y ante la falta de creación optó por bajar al medio para proteger la pelota y tratar de combinarse. Sin embargo, este sacrificio provocó que jugara muy lejos del marco y de espaldas. Sacó muchas faltas y colaboró en defensa.

- Andy Rojas (5):

Le fue imposible pesar y cambiar algo en el ataque. Se esforzó, pero la defensa rival lo controló sin grandes problemas y como la Selección no tuvo posesión, se le hizo muy complejo aparecer.

- Alexis Gamboa (6):

Entró con personalidad y no desentonó en defensa. Estuvo bien posicionado y no se complicó en su labor, sino que jugó simple. Cuando lo presionaron optó por reventar el balón.

- Alejandro Bran (5):

No hizo diferencia cuando entró e incluso, con él en cancha el tránsito de los panameños fue más sencillo por la zona media. La Selección no mejoró en creación con su presencia y lo superaron en lo físico.

- Joel Campbell (5):

Su aporte fue muy escaso. No tuvo mucha participación y a diferencia de otros juegos en los que saca faltas y sostiene el balón, en esta ocasión no pudo hacerlo. Jugó muy lejos del arco rival y esto le impidió encarar y buscar duelos.

- Yostin Salinas (5):

Le costó mucho el partido, no dio salida al equipo, llegó a destiempo en algunas acciones y se le complicó la marca en el uno contra uno.