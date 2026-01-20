Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense (PJSC), dio las declaraciones en su mensaje final del debate de la UCR.

El candidato presidencial del Partido Justicia Social Costarricense, Walter Hernández, lanzó un fuerte mensaje durante el debate realizado este lunes 19 de enero en la Universidad de Costa Rica (UCR).

En el último bloque, cuando la periodista Yanancy Noguera otorgó un espacio para las conclusiones, Hernández aprovechó su tiempo para dirigirse a la población, especialmente a los jóvenes, a quienes instó a ejercer el voto de manera inteligente ante el riesgo de “perder la patria”.

“Las personas que voten por el continuismo o las personas que no voten van a ser culpables de que todos en este país terminemos llorando lágrimas de sangre”, inició el aspirante.

El candidato apeló a su historia personal y recordó que vivió bajo dos dictaduras: una de joven en Argentina y otra de adulto en Venezuela.

“Sé lo que es una dictadura porque la sufrí en carne propia. Y les voy a ser sincero, yo no vengo aquí necesariamente a pedir el voto para mi partido, vengo a pedirle a la juventud, porque estoy en una universidad, estoy con gente joven, a pedirles que por favor reflexionen a la hora de votar”, agregó.

Walter Hernández a los jóvenes: ‘Si no votan inteligentemente, vamos a perder la patria’

Hernández aseguró que el deterioro del país no inició el 8 de mayo de hace tres años, sino décadas atrás. Como ejemplo, señaló que en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se contrató un 20% más de personal administrativo sin que las listas de espera bajaran siquiera un 1%.

“Vean, si no votan, inteligentemente, vamos a perder la patria”, recalcó.

“Quiero decirles una cosa, los hombres y mujeres que son sometidos a cualquier tipo de poder absoluto no tienen patria, porque la patria no se relaciona con el suelo donde se ha nacido, sino con el libre ejercicio de los derechos ciudadanos”, concluyó el candidato.

El encuentro de la UCR reunió a 16 de los 20 candidatos que aspiran a la Presidencia de la República en las elecciones del próximo domingo 1.° de febrero.

Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano; Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República; y Luis Amador, del Partido Integración Nacional, rechazaron participar en este debate. Mientras que Eliécer Feinzaig Mintz, del Partido Liberal Progresista (PLP), canceló a último momento para atender por “motivos de fuerza mayor”.

El intercambio llevó a cabo en el Aula Magna de la Ciudad de la Investigación, del Campus Universitario Rodrigo Facio, y se transmitió por Canal Quince UCR, las radioemisoras universitarias y las redes sociales institucionales.