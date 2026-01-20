Política

Walter Hernández a los jóvenes: ‘Si no votan inteligentemente, vamos a perder la patria’

El candidato presidencial del Partido Justicia Social Costarricense recordó su experiencia bajo dos dictaduras en otros países y llamó a votar para evitar “perder la patria”.

Por Yucsiany Salazar
Debate presidencial UCR
Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense (PJSC), dio las declaraciones en su mensaje final del debate de la UCR. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

