Candidato presidencial es sometido a cirugía de emergencia

El candidato presidencial Walter Hernández, del partido Justicia Social Costarricense, estará unos días en reposo.

El Partido Justicia Social Costarricense (PJSC) informó de que su candidato presidencial, Walter Rubén Hernández Juárez, fue sometido este martes a una intervención médica de emergencia para atender una dolencia de salud.

La operación concluyó de manera satisfactoria y el aspirante se encuentra estable y en recuperación, por lo que deberá permanecer algunos días en reposo siguiendo indicaciones médicas. Estará unos días en convalecencia.

“Durante este período, se reducirá temporalmente su agenda pública y la participación en actividades presenciales, priorizando su salud y recuperación integral.

“No obstante, el trabajo del partido y del equipo de campaña continuará desarrollándose con normalidad, conforme a la planificación establecida”, dice el comunicado del PJSC.

El partido agradeció al personal médico que atendió al candidato e indicó que mantendrán a la ciudadanía informada “sobre cualquier actualización relevante”.