Candidato presidencial es sometido a cirugía de emergencia

El Partido Justicia Social Costarricense (PJSC) informó de que su candidato presidencial, Walter Rubén Hernández Juárez, fue sometido este martes a una intervención médica de emergencia para atender una dolencia de salud.
La operación concluyó de manera satisfactoria y el aspirante se encuentra estable y en recuperación, por lo que deberá permanecer algunos días en reposo siguiendo indicaciones médicas. Estará unos días en convalecencia.
“Durante este período, se reducirá temporalmente su agenda pública y la participación en actividades presenciales, priorizando su salud y recuperación integral.
“No obstante, el trabajo del partido y del equipo de campaña continuará desarrollándose con normalidad, conforme a la planificación establecida”, dice el comunicado del PJSC.
El partido agradeció al personal médico que atendió al candidato e indicó que mantendrán a la ciudadanía informada “sobre cualquier actualización relevante”.