Votante de mayor edad es un siglo mayor que los más jóvenes del padrón

Estas las elecciones 2026, un total de 3.731.788 costarricenses tendrán la posibilidad de elegir presidente, vicepresidentes y diputados. Ellos conforman el padrón electoral final y definitivo que tendrá la opción de votar este 1.° de febrero.

En medio de las curiosidades, el votante más longevo es 100 años mayor que los más jóvenes. La persona más longeva tiene 118 años, y vive en la provincia de Alajuela.

Él es un siglo mayor que los 52.507 jóvenes que votarán por primera vez a los 18 años. Los más jóvenes del padrón son 65 costarricenses que cumplirán su mayoría de edad el próximo 1.° de febrero (y solicitaron su cédula antes del 30 de setiembre, lo que les permitió entrar al padrón y tener la opción de votar).

La longevidad no solo tiene un representante, hay inscritos 969 votantes de 100 o más años: 314 hombres y 655 mujeres, 85 más de los convocados a las urnas en 2022, cuando había 884. Ellos acumulan decenas de elecciones, mientras que 131.403 votarán por primera vez, ya que nacieron entre el 5 de febrero de 2006 y el 1° de febrero de 2008.

Un padrón de edad media

Los extremos de edad son solo una pincelada del padrón electoral, que más bien se caracterizan por una gama mayor de edades medias.

“Durante mucho tiempo se habló de lo joven que era nuestro padrón electoral, ahora cada vez se asemeja más a un adulto de edad media”, comentó Gilbert Brenes Camacho, investigador del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica (CCP-UCR).

Un ejemplo es que la edad más repetida es 40 años: 81.930 ciudadanos votarán con esa edad, superando a todas las demás. Para las elecciones de 2002, la edad más común eran los 20 años.

Dos de cada cinco votantes (39,62%) tienen entre 30 y 49 años, mientras que el 22,98% tienen menos de 30.

Si se extiende la edad a menores de 40, este grupo pasó de ser el 55.86% de los electores en 2022 al 44,16% en 2026.

Brenes manifestó que esto se debe, principalmente, a que cada vez hay menos personas entre los 18 y los 30 años en Costa Rica, lo cual se refleja en menos electores en los grupos más jóvenes de edad.