Votante de mayor edad es un siglo mayor que los más jóvenes del padrón

Tribunal Supremo de Elecciones dio a conocer la composición etaria del padrón electoral

Por Irene Rodríguez
Este mismo 26 de noviembre el TSE hizo oficial la lista de votantes: son 1.781.439 mujeres y 1.760.469 hombres.
Un total de 3.731.788 costarricenses forman parte del padrón que elegirá presidente, vicepresidentes y diputados en las Elecciones 2026.







Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

