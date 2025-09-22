Política

Vea aquí la transmisión del debate sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves en el Congreso

Los diputados exponen sus argumentos a favor y en contra de levantar el fuero de improcedibilidad penal al presidente de la República

Por Lucía Astorga

La sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, en la que los diputados definirán si levantan o no la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, inició a las 2:14 p. m., con la presencia de 50 diputados.








