Vea aquí la transmisión del debate sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves en el Congreso

La sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, en la que los diputados definirán si levantan o no la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, inició a las 2:14 p. m., con la presencia de 50 diputados.

El plenario es el escenario de un hecho inédito en la historia nacional costarricense. Por primera vez, los diputados debaten sobre una solicitud de la Corte Plena para levantar la inmunidad a un presidente de la República en ejercicio.

LEA MÁS: Levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves: ¿A qué hora empieza la sesión en el Congreso?

LEA MÁS: ¿Qué sigue tras la votación sobre la inmunidad presidencial de Rodrigo Chaves? Estos son los escenarios posibles

Los magistrados del Poder Judicial remitieron el expediente al Congreso con el fin de que los diputados autoricen que el mandatario pueda ser sometido a un proceso penal por el presunto delito de concusión, relacionado con un contrato de $405.800 financiado con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Según la acusación, a cambio del contrato el presidente habría pedido al empresario Christian Bulgarelli girar $32.000 al exasesor presidencial Federico “Choreco” Cruz para pagar la prima de una casa en Tres Ríos, en La Unión.

Los legisladores tendrán un espacio de cinco horas, hasta las 7:00 p.m. para exponer sus argumentos a favor o en contra de permitir que el gobernante enfrente a la justicia sin el fuero que lo protege en su condición de jefe de Estado.

Se requiere de una votación calificada, de 38 votos, para aprobar el levantamiento del fuero de improcedibilidad penal.