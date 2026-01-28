Debate de Repretel-Noticias Monumental: ‘Usted puso un abogado defensor de narcos’, le dice Álvaro Ramos a Laura Fernández

“Usted puso un abogado defensor de narcos”, le respondió Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), a Laura Fernández, de Pueblo Soberano (PPSO), después de que ella le pidió referirse a figuras del PLN cuestionadas en el pasado en el debate de Repretel y Noticias Monumental.

La oficialista le solicitó al verdiblanco referirse a la concesión de Crucitas que se selló en el gobierno de Óscar Arias y al caso ICE-Alcatel, en el que salió cuestionado el expresidente José María Figueres Olsen.

Ramos le contestó: “Me temo que se ha confundido. Aquí no está ninguna de esas personas, estoy yo. Soy el nuevo líder de Liberación Nacional. Reconocemos errores del pasado”. Luego, alegó que su equipo está concentrado en resolver problemas.

Añadió que, la última vez que el PLN gobernó, el índice de homicidios era mucho más bajo de lo que es hoy.

Laura Fernández le contestó: “No le creo, no creo que los costarricenses crean en esa renovación, veo los mismos rostros”, dijo, haciendo referencia a los casos Cochinilla, Diamante y Crucitas.

En la contrarréplica, Ramos afirmó que tiene, ya que hablaba de San Carlos, tiene en su nónima de candidatos a diputado a una sancarleña “que ha sido orgullosa defensora del agua”.

Acto seguido, le dijo a Fernández: “Usted puso un abogado defensor de narcos; no sé de qué me está hablando”. La afirmación la hizo en referencia al principal candidato a diputado de Pueblo Soberano en Alajuela, José Miguel Villalobos, quien es abogado del principal acusado en el Caso Fénix, el que sería el mayor expediente por lavado de dinero del narcotráfico en Costa Rica.

Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR), también cuestionó a Laura Fernández por la postulación de José Miguel Villalobos, quien también fue abogado de uno de los acusados del homicidio de la anestesióloga María Luisa Cedeño.

Laura Fernández se defendió diciendo que los abogados penalistas defienden a personas que no tienen sentencias.