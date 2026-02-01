Una joven corrió para sorprender a Álvaro Ramos regalándole su helado favorito en Desamparados

El candidato Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), en la Escuela Carlos Sanabria, en Pavas.

Una joven simpatizante de Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), tuvo un gesto que no pasó inadvertido mientras visitaba la Escuela Joaquín García Monge, en el cantón de Desamparados. Ramos recibió un Trits, luego de que se viralizara en redes sociales su gusto por el helado Trits. Este es un postre de helado de vainilla recubierto por dos galletas crujientes.

Isabella le dio un trits a Álvaro Ramos.

“Él es muy lindo, sé que le gusta. Fui corriendo a comprarlo”, confesó Isabella, la joven que tuvo el gesto con el aspirante a la Presidencia en medio de la ajetreada jornada del domingo.

Ramos había confesado en El Antidebate, organizado por TD Más, que este era su helado favorito.

En medio de la multitud, Ramos afirmó que percibe un cambio en los votantes, de una decisión más calculada a una más emocional.

“Siento un cambio grande, del voto calculado, del voto útil, a un voto más emocional, más pensado”, dijo el candidato.

Ramos cerró su recorrido con esta visita en Desamparados. Ahora, descansará antes de que se concentren en el cierre de la jornada electoral y se anuncien los resultados del proceso.