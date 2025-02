Un partido político pone en riesgo el resello del plan de vuelos baratos a Centroamérica y República Dominicana

Un partido político puso en peligro la posibilidad de que la oposición logre resellar el proyecto de ley sobre vuelos baratos a Centroamérica y República Dominicana, el cual fue vetado por el presidente Rodrigo Chaves.

Se trata de la bancada fabricista de Nueva República (PNR). Este lunes, las dudas de esta fracción se conjugaron con las ausencias e incapacidades de otros congresistas para impedir que se sometiera a votación el resello, el cual requiere de 38 votos.

El jefe del Partido Liberal Progresista (PLP), Luis Diego Vargas, acusó a los fabricistas de haberse salido del saco después de que votaron a favor de la iniciativa legal, tanto en primer como segundo debate.

José Pablo Sibaja, de Nueva República, señaló que su fracción está “evaluando el voto, porque hay insumos muy importantes”.

“La opinión de nuestras bases es sumamente importante, este fin de semana nos dieron luces de qué están opinando. Nosotros nos mantenemos todavía estudiando el tema. No podría decir hacia dónde nos inclinamos. Hemos recibido mucha información, sobre todo de las zonas costeras”, dijo.

Les torcieron el brazo, dice jefe del PLP

El jefe del PLP, en cambio, dijo que, a las 3 p. m., repasaron con cuántos votos contaban y encontraron seis en contra, dentro de la oposición.

“Entonces, se genera una gran duda, quién generó el truco, ¿nosotros? No entendemos quién le dobló el brazo a Nueva República, tenemos nuestras dudas. Ahí están los trucos”, comentó Vargas.

El jefe del PLP respondió que los trucos habrían estado, más bien, del lado oficialista, pues la vocera de Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, aseguró que las fracciones a favor del resello evitaron la votación porque sabían que, por las ausencias e incapacidades de varios legisladores, no tenían los votos.

En la Unidad Social Cristiana (PUSC), aparte de Carlos Andrés Robles, quien votó en contra el segundo debate, también está en contra del resello la guanacasteca Melina Ajoy.

“El turismo representa del 6% al 8% del producto interno bruto (PIB), no es cosa menor, y yo como representante de Guanacaste respaldo ese sector. Esa es la salida de muchísimas personas y familias, empleos de 250.000 familias en todo el país. Yo no estoy de acuerdo con el proyecto, se lo he dicho a mi fracción”, explicó.

¿Qué es un resello?

El resello es la opción que tiene la Asamblea Legislativa de rechazar un veto presidencial y, con una votación de mayoría calificada, es decir, 38 votos, volver a aprobar un proyecto de ley y enviarlo a su publicación para que entre en vigencia.

El PLP tenía confianza, en principio, de contar con los votos necesarios para el resello, hasta que la situación se complicó este lunes.

La iniciativa de ley de vuelos de bajo costo, impulsada por el liberal Eliécer Feinzaig, consiste en una rebaja de impuestos para motivar la disminución de los precios de los tiquetes de avión a los países de Centroamérica y República Dominicana.

El proyecto procura que las aerolíneas ofrezcan pasajes aéreos de $100, ida y vuelta, entre Costa Rica y cualquier nación centroamericana, así como $50 si es solo ida. Entre Costa Rica y República Dominicana, la propuesta establece un costo máximo de $120 para el tiquete ida y vuelta, así como $60 si es solo en una vía.

Esa tarifa se aplica al asiento, incluyendo un objeto personal que quepa debajo del asiento, sin considerar otros servicios.

Para mantener los tiquetes baratos, la iniciativa establece que el costo máximo de impuestos y tarifas aeroportuarias no puede exceder los $23 por país, ni en Costa Rica ni en los países de destino.