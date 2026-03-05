Un ‘curso para diputados’: así se preparan 25 legisladores antes de asumir el cargo

Diputaciones electas para el período 2026-2030 participaron en un programa de formación estratégica impulsado por la Incubadora de Liderazgos +Costa Rica previo al inicio del nuevo Congreso.

Un grupo de 25 diputados electos para el período legislativo 2026-2030 participa en un programa de formación previo a asumir sus cargos en la Asamblea Legislativa. El objetivo es preparar a los futuros legisladores en temas como negociación política, funcionamiento del Estado, comunicación pública y construcción de acuerdos.

La iniciativa es impulsada por la Incubadora de Liderazgos +Costa Rica y se desarrolla durante siete semanas con encuentros presenciales y sesiones virtuales. Según explicó Juan Guillermo Murillo, director ejecutivo de la organización, el programa surgió tras detectar un vacío en la preparación de quienes llegan al Congreso.

“Vimos que la mayor cantidad de formación o de acompañamiento que reciben las personas que ocupan cargos de elección en la Asamblea Legislativa ocurre posterior al primero de mayo”, afirmó.

La Nación informó que 11 de los 57 diputados que asumirán funciones a partir del próximo 1.° de mayo, llegarán a la Asamblea sin tener experiencia política. De este grupo de legisladores, nueve pertenecen al partido oficialista Pueblo Soberano y dos a Liberación Nacional.

Entre los congresistas que no han tenido puestos en el Gobierno, el Poder Legislativo u otro cargo en política, se encuentran dos pastores evangélicos, dos contadores, tres abogados y tres docentes. Además, un internacionalista y un ingeniero.

Murillo indicó que, antes de asumir el cargo, no existen espacios multipartidarios para preparar a los legisladores electos, por lo que el proyecto viene a llenar ese vacío.

“Algunas fracciones hacen programas de formación al interno de los partidos, pero no hay ningún espacio de encuentro multipartidario y no ideológico previo a asumir el mandato”, agregó.

Primer encuentro

En el primer encuentro presencial, realizado entre el 28 de febrero y el 1.º de marzo, participaron 25 diputaciones electas. Entre ellas estuvo el legislador del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, quien indicó que el programa fomentará el desarrollo de competencias en negociación y el conocimiento de los procedimientos legislativos.

“También la construcción de relaciones humanas con personas de otras fracciones. Ese es un elemento indispensable para la construcción de confianza, la base fundamental del diálogo exitoso y del fortalecimiento de nuestra democracia por medio de un mejor desempeño de la próxima Asamblea Legislativa”, agregó el futuro jefe de fracción del PLN.

Mayuli Ortega, diputada electa y presidenta del chavista Partido Pueblo Soberano (PPSO), resaltó que la iniciativa brinda la oportunidad de formarse y aprender mediante cursos, con miras a tomar decisiones que impactarán su paso por el próximo Congreso.

Otra de las participantes fue Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, quien indicó que la iniciativa y la preparación que recibirá forman parte del compromiso que asumió con Costa Rica.

Además, participaron el legislador oficialista Manuel Morales y el exdiputado del Liberal Progresista, Jorge Dengo, quienes compartieron lecciones prácticas desde su experiencia directa en la Asamblea.

Diputados que no se conocen

El programa también busca facilitar que los futuros diputados se conozcan entre sí antes del inicio del periodo legislativo. De acuerdo con Murillo, muchos legisladores electos apenas han coincidido con otros futuros compañeros del Congreso, especialmente quienes no encabezaban las papeletas.

“Hay personas que resultaron electas en segundo, tercer o incluso séptimo lugar que no conocen a otras personas que han resultado electas en otras provincias”, señaló.

Para quienes ya tienen experiencia política, el valor del programa radica en establecer relaciones previas a la dinámica de negociación legislativa.

“Estas personas saben que lo que pasa en la Asamblea Legislativa son relaciones continuadas de negociación durante cuatro años”, indicó.

Durante marzo y abril, el programa continuará en modalidad virtual con sesiones sobre el funcionamiento del Estado costarricense, el análisis del entorno político, la dinámica interna de la Asamblea Legislativa y el procedimiento legislativo.

También incluirá contenidos sobre herramientas institucionales para la gestión, integridad y probidad en el ejercicio del cargo, así como comunicación estratégica desde el Congreso.

La organización confirmó que el programa permanece abierto para que se integren otras diputaciones electas del total de 57 legisladores que conformarán el próximo cuatrenio legislativo.