Política

Uccaep urge al Congreso nombrar a magistrados suplentes de Sala Constitucional

La Sala Constitucional actualmente no tiene magistrados suplentes nombrados y corre el riesgo de parálisis. El PPSO se niega a designarlos

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Por Sebastián Sánchez
Exclusión de lista negra de la UE es tomada con alegría y prudencia sobre los cambios que el país aún debe efectuar. Foto: Cortesía Uccaep
Uccaep pide pronto nombramiento de magistrados suplentes en Sala Constitucional.







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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