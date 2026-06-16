Uccaep urge al Congreso nombrar a magistrados suplentes de Sala Constitucional

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) pidió una pronta designación a la Asamblea Legislativa de los magistrados suplentes en la Sala Constitucional.

El atraso en el nombramiento ocurre luego de que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) se niegue a escribir el nombre de alguno de los candidatos. En todas las rondas, el oficialismo ha votado en blanco.

“Consideramos importante que el país pueda avanzar oportunamente en la integración plena de los órganos encargados de garantizar la tutela de los derechos fundamentales de las personas”, señaló la principal cámara empresarial del país.

La Uccaep destacó el papel de la Sala en la defensa de los derechos fundamentales de los costarricenses y del marco constitucional.

La cámara reconoce que, si bien la competencia de nombrar a los suplentes le corresponde de forma exclusiva al Congreso, pero hacen un llamado a “impulsar los acuerdos necesarios para fortalecer la seguridad jurídica y la confianza que requiere el desarrollo del país”.

La Sala Constitucional corre el riesgo de una parálisis ante falta de suplentes. (Rafael Pacheco)

Corte rechaza pedido del PPSO

El pasado 10 de junio, la fracción del Partido Pueblo Soberano aprobó en el plenario una moción de orden para rechazar la lista de 18 candidatos. El grupo exigió a la Corte Suprema de Justicia presentar una nueva propuesta de aspirantes para esos puestos.

Este lunes 15 de mayo, la Corte rechazó el pedido y devolvió al Congreso la lista original sin ningún cambio.

El pedido de la Uccaep se suma al de ocho expresidentes de la República, quienes firmaron un pronunciamiento en conjunto para solicitar a la Asamblea Legislativa garantizar el funcionamiento de la Sala.

La Sala Constitucional corre el riesgo de una parálisis, ya que, si alguno de los magistrados propietarios se ausenta por jubilación, enfermedad o vacaciones, o si el Congreso decide no reelegirlo, el tribunal no podría sesionar. Ese estrado no tiene, a día de hoy, ni un suplente nombrado.

Sin los votos del PPSO es imposible que el Congreso alcance la mayoría calificada de 38 votos que requiere para designar a un suplente.

Actualmente, 87 expedientes permanecen detenidos en ese tribunal porque hay magistrados inhibidos en estos casos. La Sala debe integrarse en su totalidad para poder votar un expediente; sin suplentes, los casos quedan detenidos.