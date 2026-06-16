Ocho expresidentes solicitan a la Asamblea Legislativa garantizar el funcionamiento de la Sala Constitucional

Exmandatarios emitieron un manifiesto conjunto después de que la Corte Plena devolvió la lista de aspirantes a la Sala IV sin realizar cambios.

Ocho expresidentes de la República firmaron un pronunciamiento en conjunto para solicitar a la Asamblea Legislativa garantizar el funcionamiento de la Sala Constitucional.

El llamado lo suscribieron los exmandatarios Laura Chinchilla Miranda, Óscar Arias Sánchez, Abel Pacheco de la Espriella, Rafael Ángel Calderón Fournier, José María Figueres, Luis Guillermo Solís Rivera, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y Carlos Alvarado Quesada.

Los exgobernantes expresaron que “la negativa de nombrar a los magistrados suplentes de la Sala IV no constituye un hecho menor ni una simple diferencia política”.

Los firmantes alertaron que la falta de elección puede afectar la capacidad del tribunal para cumplir la misión encomendada por la Constitución Política. Esta labor incluye proteger los derechos y libertades de las personas. También busca garantizar que el ejercicio del poder público se mantenga dentro de los límites de la ley.

Los expresidentes añadieron que “resulta profundamente preocupante cualquier acción que comprometa la continuidad y normalidad de su funcionamiento. La defensa de la Sala Constitucional no es la defensa de magistrados, partidos políticos o intereses particulares. Es la defensa de una institución que pertenece a todos los costarricenses y que resguarda sus derechos.”

La solicitud ocurrió después de que la Corte Plena acordó ayer lunes devolver intacta la nómina de candidatos a magistrados suplentes a la Asamblea Legislativa.

El pasado 10 de junio la fracción del Partido Pueblo Soberano aprobó en el plenario una moción de orden para rechazar la lista de 18 candidatos. El grupo exigió a la Corte Suprema de Justicia presentar una nueva propuesta de aspirantes para esos puestos.

Ante esto los expresidentes hicieron un llamado a la conciencia cívica de los ciudadanos. Los exmandatarios indicaron que la decisión “pone en riesgo el adecuado funcionamiento de la Sala Constitucional, una de las instituciones más valiosas de nuestra democracia”.

La expresidenta Laura Chinchilla publicó el documento en sus redes sociales.