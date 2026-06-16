Política

Ocho expresidentes solicitan a la Asamblea Legislativa garantizar el funcionamiento de la Sala Constitucional

Laura Chinchilla publicó el pronunciamiento en sus redes sociales

EscucharEscuchar
Por Marianela Arias Vilchez
Exmandatarios emitieron un manifiesto conjunto después de que la Corte Plena devolvió la lista de aspirantes a la Sala IV sin realizar cambios.
Exmandatarios emitieron un manifiesto conjunto después de que la Corte Plena devolvió la lista de aspirantes a la Sala IV sin realizar cambios. (Archivo Nacion/Montaje de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NacionalesMAVSala Constitucional
Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.