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Política

TSE toma decisión sobre alquiler de auto de lujo de la diputada Mayuli Ortega

Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos emitió un informe tras analizar facturas enviadas para su eventual reitegro con fondos públicos

Mayuli y BMW
A la izquierda, la presidenta y diputada del PPSO, Mayuli Ortega. A la derecha, el BMW en cuestión. Archivo/La Nación
Natasha Cambronero