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Política

Subtesorero del PPSO confirma candidatura a alcalde de San José. Él usa la Toyota Prado VX 2026 que Pueblo Soberano le carga a las finanzas públicas

Aunque reconoció que utiliza uno de los vehículos de lujo que el PPSO le cobra al TSE, alegó que también lo usan otras dependencias del partido.

Raúl Zamora (de saco) buscará la Alcaldía de San José. En imagen, junto a Mayuli Ortega (centro), Boris Marchegiani (centro derecha) y a los costados otros militantes del PPSO.
Raúl Zamora (de saco) buscará la Alcaldía de San José. En imagen, aparece junto a la diputada Mayuli Ortega (centro) y el embajador en la ONU, Boris Marchegiani. PPSO
Sebastián Sánchez

El subtesorero del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Raúl Zamora, confirmó que buscará ser candidato a alcalde de San José por el PPSO en las elecciones municipales del 2028. Este dirigente utiliza uno de los dos vehículos de lujo que la agrupación oficialista pretende cargarle a las finanzas públicas. Se trata de una Toyota Prado VX 2026.

El partido le cobra al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el arrendamiento de los autos con recursos de la deuda política.

Tengo toda la intención de proponer mi nombre para esa Alcaldía (de San José)”, confirmó Zamora a La Nación.