Subtesorero del PPSO confirma candidatura a alcalde de San José. Él usa la Toyota Prado VX 2026 que Pueblo Soberano le carga a las finanzas públicas

El subtesorero del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Raúl Zamora, confirmó que buscará ser candidato a alcalde de San José por el PPSO en las elecciones municipales del 2028. Este dirigente utiliza uno de los dos vehículos de lujo que la agrupación oficialista pretende cargarle a las finanzas públicas. Se trata de una Toyota Prado VX 2026.

El partido le cobra al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el arrendamiento de los autos con recursos de la deuda política.

“Tengo toda la intención de proponer mi nombre para esa Alcaldía (de San José)”, confirmó Zamora a La Nación.

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