Subtesorero del PPSO confirma candidatura a alcalde de San José. Él usa la Toyota Prado VX 2026 que Pueblo Soberano le carga a las finanzas públicas

En su criterio, “el tiempo apremia”, por lo que considera necesario comenzar desde ahora a organizar su eventual candidatura.
“Necesito tener la seguridad y la plena confianza de que, si vamos a llegar, vamos a llegar bien. No me gusta correr ni las premuras; me gusta hacer las cosas muy bien”, afirmó.
Adelantó que uno de los puntos clave de cara a su precampaña sera la estructura y, por eso, ya comenzó la organización partidaria dentro de los once distritos josefinos.
Uso de vehículo de lujo
El pasado 26 de octubre, La Nación reveló que el PPSO le está cobrando al (TSE) cerca de ¢2,2 millones mensuales por el alquiler de dos vehículos de lujo.
Uno de ellos lo utiliza la diputada y presidenta de la agrupación, Mayuli Ortega Guzmán. El segundo lo ha utilizado Zamora.
Al ser consultado sobre el tema, Zamora reconoció que utiliza el vehículo, pero alegó que no es de uso exclusivo suyo, sino que está destinado a labores administrativas del partido.
“El vehículo, que está asignado para temas administrativos, es utilizado tanto por la Secretaría (del PPSO) como por el área financiera”, defendió Zamora.
El vehículo que utiliza Ortega es un BMW, modelo X1, color negro, del 2026, por el que se paga ¢1,2 millones mensuales; en el caso del segundo carro, se trata de un Toyota Prado VX, color bronce, modelo 2026, con una mensualidad de $2.260, equivalentes a ¢1.031.000.
El alquiler de la Toyota Prado fue firmado por Mayuli Ortega, en nombre del PPSO, con Andrés Lang Schachtel, apoderado generalísimo de Sociedad Rentacar Centroamérica S. A. (Hertz Renting).
El PPSO pide al TSE que se le reintegre el dinero pagado en esos alquileres con su deuda política, a la cual tuvo derecho por la cantidad de votos que obtuvo en las elecciones de febrero del 2026.