TSE recuerda: no votar con la crayola podría poner en riesgo su voto

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) subrayó la mañana de este viernes que la crayola que las personas encontrarán en la urna electoral es el instrumento idóneo para ejercer el voto este próximo 1.° de febrero en las Elecciones 2026.

Marcar con una equis (x) la opción de su preferencia en ambas papeletas con este dispositivo le permite comunicar su elección de forma clara, con un implemento cuya marca no se borra y que no corre riesgo de manchar las casillas de otras candidaturas.

Gerardo Abarca Guzmán, director del Registro Electoral del TSE, señaló que utilizar otros implementos, como lapiceros, podría poner en riesgo su voto. La tinta de un lapicero o bolígrafo podría correrse o manchar otras casillas y esto poner dudas sobre la elección de la persona.

“La reglamentación establece que la herramienta para votar es la crayola. No hacerlo con ese dispositivo podría poner en riesgo de alguna manera la validez. La regla específica es marcar con una equis usando la crayola”, destacó Abarca.

Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del TSE, destacó que las causales de nulidad o validez de un voto están definidas en el Código Electoral.

“El dispositivo del crayón es lo más seguro para que eso permita ver a la Junta Receptora de Votos, así como al Tribunal cuando se haga el escrutinio definitivo, cuál fue la decisión de la persona. Que sea lo más clara posible, que no dé lugar a dudas. Así se garantiza la seguridad”, expresó la jerarca.

Esto no significa que si no se utiliza el crayón el voto es nulo per se, pero sí podría aumentar el riesgo de que los fiscales de mesa tengan duda de la decisión de la persona.

Consulta en estudio

Abarca confirmó también que este viernes al Tribunal ingresó una consulta de un partido político sobre el tema y está en análisis por la magistratura.

Sin embargo, tanto Abarca como Zamora confirmaron la seguridad de la crayola.