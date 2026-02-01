Política

TSE no tiene ‘información específica’ sobre casos de violencia en centros de votación

Presidenta del TSE reiteró el llamado para salir a votar este domingo de manera cívica y pacífica

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Elecciones 2026
Todas las juntas receptoras de voto abrieron a las 6 a. m., según TSE. (Jonathan Jimenez Flores/Jjiménez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TSETribunal Supremo de EleccionesElecciones 2026
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.