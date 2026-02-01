TSE no tiene ‘información específica’ sobre casos de violencia en centros de votación

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) indicó, a las 12 m. d. de este domingo 1.° de febrero, que no tiene, “en este momento”, información específica respecto a casos de violencia en centros de votación.

Así lo expuso Gerardo Abarca Guzmán, director general en ejercicio del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, en la segunda conferencia de prensa realizada por el Tribunal este domingo.

“Ha habido situaciones que se han presentado, que dentro de la dinámica normal se dan un día como hoy, donde hay una gran afluencia de personas”, agregó.

Ante esto último, Abarca explicó que todo ha sido abordado inmediatamente y no ha habido ninguna situación que escale y ponga en riesgo el desarrollo normal de la jornada electoral.

Según detalló, los incidentes reportados hasta el mediodía se relacionan principalmente con actividades en sitios públicos, como la colocación de toldos y la realización de actividades fuera de los centros de votación, el perifoneo, así como desfiles y caravanas de vehículos.

Otros asuntos atendidos, a través de canales de comunicación, se relacionan con temas propios de las juntas receptoras de votos, comentó Abarca sin dar mayor detalle.

Adicionalmente, indicó que otras situaciones tienen que ver con los fiscales partidarios, “su ingreso a los centros de votación en las juntas receptoras de votos, atendiendo las reglas que están previamente establecidas para que cada uno de los agentes electorales cumpla con el rol que les corresponde”.

Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, reiteró el llamado para salir a votar este domingo de manera cívica, pacífica y en respeto a las personas que “piensen o vayan a votar diferente”.

Afluencia en centros de votación

Ante la consulta de este medio sobre si las elecciones presidenciales 2026 han registrado una mayor o menor asistencia de personas a los centros de votación en comparación con las anteriores, el director general en ejercicio del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal indicó que aún no han realizado una valoración de la afluencia.

“Hay que tener en cuenta que las jornadas electorales tienen un comportamiento en cuanto a ciertos tiempos durante el día”, añadió el funcionario.

Según precisó, durante esta mañana se presentó una cantidad importante de personas, “que fue la primera percepción apenas abrieron las juntas receptoras de votos”. Asimismo, señaló que el mediodía y las horas cercanas al cierre son otros momentos en los que podría registrarse una alta afluencia de votantes.