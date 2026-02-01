Keylor Navas retira sondeo electoral luego de advertencia del Tribunal Supremo de Elecciones

Keylor Navas está en México, donde milita con el Pumas de ese país.

Keylor Navas retiró a las 12:23 p. m. de este domingo un sondeo que había publicado en sus redes sociales, en el que preguntaba a sus seguidores quién va a ganar la elección presidencial de Costa Rica.

El arquero incursionó en la arena electoral desde la noche del sábado 31 de enero, cuando colocó la consulta en sus plataformas digitales. Sin embargo, lo que el guardameta no tomó en cuenta es que este tipo de acciones están prohibidas por ley.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recordó que el Código Electoral prohíbe a cualquier persona física o jurídica realizar sondeos o encuestas electorales durante los tres días previos a la elección, y obviamente el propio día de los comicios.

Ante esta situación, el Tribunal informó en conferencia de prensa, este domingo 1.° de febrero, que tiene conocimiento del caso y que ya se encuentra bajo análisis.

“La persona que incurra en esta falta se expone a una multa de 10 a 50 salarios base; en este momento, la sanción máxima corresponde a 23 millones de colones. En estos casos se puede actuar de oficio y el Registro Electoral ya tomó nota de la situación para realizar las acciones correspondientes dentro del proceso”, explicó Eugenia Zamora, presidenta del TSE.

Por su parte, el director general en ejercicio del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, Gerardo Abarca, amplió sobre el procedimiento.

“Tomamos nota de informaciones como esta. Procedemos a asegurar la prueba y a realizar la valoración respectiva para determinar si se abre una investigación y si existen más elementos que ameriten continuar con un procedimiento”, señaló.

Actualmente, Keylor Navas se encuentra en México, donde milita con Pumas de la Liga MX. Para esta jornada electoral, el arquero no podrá votar, ya que su domicilio electoral está registrado en Madrid, España.