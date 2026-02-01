Fútbol

Keylor Navas retira sondeo electoral luego de advertencia del Tribunal Supremo de Elecciones

Keylor Navas publicó un sondeo electoral en sus redes sociales, pero el Tribunal Supremo de Elecciones advirtió que esa práctica está prohibida

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Keylor Navas se lució en el primer tiempo del partido entre León y Pumas, en la Liga MX.
Keylor Navas está en México, donde milita con el Pumas de ese país. (X Alex Déleon/X Alex Déleon)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Keylor NavasTSEElecciones 2026
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.