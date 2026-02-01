Elecciones 2026: Keylor Navas entra a la arena política desde sus redes sociales

Keylor Navas, arquero del Pumas de México, "participa" a su propia manera en estas elecciones 2026.

El guardameta costarricense Keylor Navas decidió adentrarse en el mundo de la política en estas elecciones 2026 a través de sus redes sociales.

El arquero, que milita actualmente en el Pumas de México, realizó un sondeo con sus seguidores en sus redes sociales de Instagram y Facebook con una pregunta:

“-¿Quién ganará mañana?" (la publicación se hizo sábado en la noche).

Sin embargo, aunque la papeleta real cuenta con 20 opciones, Keylor solo incluyó cuatro candidatos en su “encuesta” informal, en el siguiente orden:

Álvaro Ramos (Partido Liberación Nacional). Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana). José Berrocal (Avanza; el arquero lo escribió así aunque su primer apellido es Aguilar). Laura Fernández (Partido Pueblo Soberano).

En un corte hecho a primera hora del domingo, y desafiando la prohibición del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de divulgar encuestas, los resultados de la urna de Navas mostraban resultados dispares: en Facebook Laura Fernández se iba imponiendo, mientras que en Instagram Ramos era el ganador con amplia diferencia.

El posteo no incluye la explicación de cómo escogió esas candidaturas, ni algún otro detalle adicional. Parece ser solo una forma de involucrarse en el proceso electoral al que están convocados a participar todos los costarricenses.

Esta es la pregunta que lanzó Keylor Navas en sus redes sociales para estas elecciones 2026. (Facebook Keylor Navas/Facebook Keylor Navas)

En todo caso, es muy poco probable que el Halcón pueda ejercer su voto esta jornada, debido a que está registrado como elector en Madrid, la capital de España, donde jugó por varios años con el Real Madrid.

El próximo martes Keylor tiene partido contra San Diego FC por la primera ronda del torneo de la Concacaf.