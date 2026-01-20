¿Votará Keylor Navas en las elecciones nacionales 2026?

Keylor Navas votó en 2022 en Madrid con la mascarilla como protocolo por la pandemia de Covid.

El próximo 1° de febrero Costa Rica efectuará sus elecciones presidenciales y legislativas, como cada cuatro años. Ante esto, siempre se genera expectativa sobre las personalidades nacionales que ejercerán su derecho al voto, y sin duda, uno que llama la atención es el arquero Keylor Navas.

El Halcón actualmente vive en México, donde juega con el Pumas de la capital azteca desde mediados del año anterior. La posibilidad de que el famoso guardameta pueda votar es muy compleja, sobre todo porque su domicilio electoral es en Madrid, España, donde hizo una carrera de leyenda con el Real Madrid.

El domicilio electoral es una información pública que cualquier persona puede consultar en la página oficial del Tribunal Supremo de Elecciones.

De esta forma, Keylor debería cruzar de México a Europa en un viaje relámpago para poder ejercer su derecho. A estas alturas, ya no hay posibilidad de hacer traslado a otro distrito electoral dentro o fuera del país, pues el plazo venció el 30 de setiembre del año pasado.

La situación no solo es complicada por el viaje, sino también porque Pumas tiene actividad ese fin de semana, precisamente el viernes 30 contra Santos Laguna, y luego el martes 3 de febrero contra San Diego, por la Liga de Campeones de la Concacaf.

Dada esa situación, Navas tendría el desgaste de un traslado ida y vuelta al Viejo Continente, en medio de dos compromisos de alto nivel del equipo felino, lo cual también implica perderse entrenamientos. Literalmente tendría que tomar un vuelo a Europa y al día siguiente otro, lo cual parece difícil para un deportista en medio de la alta competencia.

Hay que recordar que Keylor hizo la mayor parte de su carrera como legionario en España, donde militó en el Albacete, Levante y Real Madrid, esto entre 2010 y 2019, por cual el tico tiene su domicilio electoral en Madrid.

Keylor Navas votó en el consulado de Madrid en 2018.

El Halcón sí votó en 2018; en aquel momento, el Tribunal Supremo de Elecciones confirmó su participación. Por su parte, en 2022 el propio jugador posteó una historia en sus redes sociales el día de la segunda ronda electoral entre Rodrigo Chaves y José María Figueres (sin revelar su voto). El futbolista no pudo votar esa vez en la primera ronda porque se dio en una fecha en la que su club de ese momento, el PSG, tuvo partido.

Así que, salvo que algo extraordinario ocurra, todo hace indicar que el tico más famoso del mundo, Keylor Navas, no podrá votar en las elecciones 2026.