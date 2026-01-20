Fútbol

¿Votará Keylor Navas en las elecciones nacionales 2026?

El reconocido portero Keylor Navas sí votó en 2018 y 2022, jugando y viviendo fuera del país. ¿Podrá hacerlo en las elecciones de este 1.° de febrero?

Por Esteban Valverde
Keylor Navas votó en 2022 en Madrid con la mascarilla como protocolo por la pandemia de Covid. (Instagram Keylor Navas)







Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

