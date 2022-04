Keylor Navas esta vez pudo votar

Keylor Navas emitió su sufragio y cumplió con su derecho y su deber en las elecciones Costa Rica 2022. (Instagram Keylor Navas)

Keylor Navas no pudo acudir a las urnas el pasado 6 de febrero. Ese día, el PSG visitaba al Lille y él estaba en la convocatoria de Mauricio Pochettino para ese encuentro en el que atajó Gianluigi Donnarumma.

Aparte del partido, la distancia se lo impedía. El guardameta se encontraba en Francia y él está empadronado en Madrid.

Pero para esta segunda ronda fue distinto. Esta vez, Keylor Navas sí ejerció su derecho al voto y lo hizo en el consulado en España, en la mesa 6817, con el número de elector 182.

El propio Navas dio a conocer que fue parte de las elecciones Costa Rica 2022, al publicar una historia en su cuenta de Instagram.

Ahí, Keylor Navas muestra una fotografía suya mientras se encontraba emitiendo su voto, acompañada de la leyenda: “Feliz de poder ejercer mi derecho como ciudadano costarricense”.

Después de los últimos partidos de la Selección de Costa Rica en la octagonal de Concacaf, Navas emprendió su regreso a Europa y pasó por España para emitir su sufragio.

Al regresar al PSG, el guardameta tratará de recuperarse cuanto antes.

Keylor Navas se lesionó en el partido del miércoles pasado contra Estados Unidos y el cuadro parisino reportó que sufrió una lesión en el músculo aductor que será valorada cuando llegue.

En febrero pasado, los deportistas costarricenses mostraron más imágenes del momento en el que acudieron a las urnas; pero que no hayan sido tan expresivos esta vez en redes sociales, no significa que no cumplieran con su deber ciudadano en la segunda ronda.

Por ejemplo, Celso Borges posteó una fotografía en febrero con muletas y este domingo de nuevo publicó una imagen suya del momento en el que fue a votar.

Celso Borges votó este domingo. Fotografía: Instagram

Carolina Venegas contó en su Instagram que a las jugadoras que se encuentran concentradas con la Selección Femenina en el Proyecto Gol se les permitió que salieran para que todas fueran a ejercer su voto.