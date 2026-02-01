TSE: No hubo ‘incidentes de relevancia’ durante apertura de juntas receptoras de votos

Un poco más de 3,7 millones de personas están convocadas a las urnas este domingo 1.° de febrero para escoger al próximo presidente de Costa Rica.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó, la mañana de este 1.° de febrero, de que no hubo incidentes de relevancia respecto a la apertura de las juntas receptoras de votos en el país, ni ningún tipo de situación que, hasta el momento, ameritara alguna atención especial.

Así lo indicó en conferencia de prensa Gerardo Abarca Guzmán, director general en ejercicio del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, quien agregó que “todo marcha con absoluta normalidad hasta el momento”.

Según añadió el funcionario, a las 6:30 a. m. el Tribunal recibió el reporte de la apertura de todas las juntas receptoras de votos en Costa Rica a la hora prevista, que eran las 6 a. m. “A ese momento teníamos el 100% de las juntas habilitadas totalmente abiertas en territorio nacional”, dijo.

Abarca indicó que las últimas juntas receptoras de votos que reportaron fueron dos en el cantón de Sarapiquí. Se trata de la Escuela Colonia Villalobos y la Escuela San Bernardino.

“Estas habían abierto, según el seguimiento que le dimos, a partir de las 6 de la mañana. No obstante, el reporte llegó hasta las 6:30 de la mañana. No hubo ningún incidente en la apertura de estas dos juntas receptoras de votos, sencillamente el reporte llegó hasta ese momento”, explicó.

La cantidad de juntas receptoras en funcionamiento por provincia asciende a 2.186 en San José, 1.399 en Alajuela, 795 en Cartago, 676 en Heredia, 620 en Guanacaste, 772 en Puntarenas y 615 en Limón.

Por su parte, Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, dijo este domingo 1.° de febrero que ni el frío ni las lloviznas en distintas zonas del país han sido obstáculo para salir a votar.

“Conforme caliente el sol, llegarán más personas a las urnas”, consideró la jerarca. Zamora además hizo un llamado para que los costarricenses no dejen para última hora el ir a ejercer el derecho al sufragio.

Este fue el primer reporte que realizó el TSE; el próximo será a las 12 m. d.