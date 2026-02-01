Política

TSE: No hubo ‘incidentes de relevancia’ durante apertura de juntas receptoras de votos

El Tribunal Supremo de Elecciones recibió el reporte de que todas las juntas receptoras de votos abrieron a las 6 a. m. y sin incidentes de gravedad

Por Mónica Cerdas Gómez
