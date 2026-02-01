TSE intervino para restablecer votación en mesa donde votó Rodrigo Chaves

Votantes denunciaron que minutos antes de que llegara a votar el presidente Rodrigo Chaves, el trabajo en la mesa de votación se paralizó.

Minutos después de la 1 p. m. de este domingo, votantes de la Junta Receptora de Votos (JRV) 1080, en el Liceo Napoleón Quesada de Goicoechea, reportaron que el trabajo allí se paralizó y no los dejaban ingresar. En dicha junta le correspondía ejercer su voto al presidente de la República Rodrigo Chaves Robles.

Entre las quejas, algunas personas decían que habían hecho más de una hora de fila y el mandatario “pretendía ingresar directo”.

Gerardo Abarca Guzmán, director del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), destacó que sí se hizo un reporte que se abordó inmediatamente con el cuerpo nacional de delegados.

“Se gestionó lo que se debía para normalizar el ingreso y la participación de los votantes, no solo en esa junta, sino en todo el centro de votación”, manifestó Abarca.

“Tenemos un centro de mando que nos permite atender lo más pronto posible las incidencias y mantener la normalidad del proceso”, añadió.

El TSE informó de que, entre el viernes y las 4 p. m. de este domingo se habían recibido 987 incidencias al 800-Elector. De ellas, 452 se califican como denuncias, que deberán investigarse posteriormente; 170 corresponden a consultas de dónde votar y 364 están relacionados con centros de votación.