TSE intervino para restablecer votación en mesa donde votó Rodrigo Chaves

Votantes denunciaron que se paralizó votación minutos antes de que llegara el presidente, asunto se resolvió en minutos.

Por Irene Rodríguez
01/02/2026 recorrido, recorrido de ambiente en el día de las Elecciones 2026. Voto Rodrigo Chaves Robles escuela Napoleon Quesada
Votantes denunciaron que minutos antes de que llegara a votar el presidente Rodrigo Chaves, el trabajo en la mesa de votación se paralizó. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)







