TSE devolverá ¢2.934 millones a las arcas del gobierno

El TSE presupuestó los recursos en caso de que fuera necesario convocar a un balotaje para definir la elección de la Presidencia de la República.

El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE) anunció que devolverá al Ministerio de Hacienda ¢2.934.493.000 que fueron presupuestados para financiar una eventual segunda ronda de las elecciones nacionales celebradas el pasado 1.° de febrero.

La devolución fue acordada por los magistrados del organismo electoral en la sesión ordinaria del 3 de marzo, luego de que los comicios se resolvieran en primera ronda y no fuera necesario convocar a un balotaje. Mediante un comunicado de prensa, la institución señaló que la medida se tomó “a la mayor brevedad posible para que el gobierno disponga de dichos recursos”.

El dinero había sido reservado por el TSE como parte de la planificación electoral para cubrir los costos logísticos de una eventual segunda votación, un escenario que se presentó en los tres procesos electorales anteriores (2014, 2018 y 2022).

Según informó el tribunal, el reintegro de esos recursos al erario responde a criterios de administración eficiente del gasto público y no afectará la calidad ni la continuidad de los servicios que presta la institución.

El pasado 3 de marzo, el TSE también declaró a Laura Fernández Delgado como presidenta electa de Costa Rica para el periodo constitucional 2026-2030, tras concluir el escrutinio de los votos. Asimismo, oficializó las designaciones de Francisco Ernesto Gamboa Soto como primer vicepresidente y Douglas Soto Campos como segundo vicepresidente.

Fernández obtuvo 1.243.141 votos, una ventaja de 381.262 sufragios sobre su más cercano rival, Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien sumó 861.879.